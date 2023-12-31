Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler
Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...
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1. "Gece tam uykuya dalacakken yıllar önce yaptığın utanç verici bir şey aklına gelmiştir..."
2. "İşe gitmişimdir ve çalışmam gerekiyordur"
3. "Kusura bakma meşguldüm cevap veremedim dediğimde aslında olmuş olan"
5. "Ayda bir görüştüğün o arkadaşına hayatını anlatmaya çalışıyorsundur"
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6. "Mutluluğuma öncelik verdikten sonra banka hesabımı görmüşümdür"
7. "Çamaşırları haftalar boyu yıkamayı aksatınca olan"
8. "Sosyal anksiyetem olmasaydı başarabileceklerimi düşünürken"
9. "Birileri durmadan benimle konuşmaya çalıştığı için kulaklığımı çıkarmak zorunda kalmışımdır"
10. "Sevgilime sövdükten hemen sonra ben"
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11. "Yirmili yaşların hayatının en güzel zamanları olacak dediklerinde aslında olan:"
12. "Dümdüz yolda yürürken bir anda sebepsiz yere ayak bileklerim:"
13. "Para mutluluk getirmiyor diyorlarken elime her para geçtiğinde ben:"
14. "Arkadaşlarınla tüm gün eğlendikten sonra eve gitme zamanı gelmiştir"
15. "Çok uzun bir süre oturduktan sonra hissettiğim:"
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