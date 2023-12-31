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Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Denizaşırı Mizahta Bu Hafta: Geçtiğimiz Günlerde Yabancıları Kahkahaya Boğmuş Komik Tweetler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 16:16

Bakalım bu hafta dünya çapında timeline'ımızı neler neşelendirmiş...

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1. "Gece tam uykuya dalacakken yıllar önce yaptığın utanç verici bir şey aklına gelmiştir..."

1. "Gece tam uykuya dalacakken yıllar önce yaptığın utanç verici bir şey aklına gelmiştir..."
twitter.com

2. "İşe gitmişimdir ve çalışmam gerekiyordur"

2. "İşe gitmişimdir ve çalışmam gerekiyordur"
twitter.com

3. "Kusura bakma meşguldüm cevap veremedim dediğimde aslında olmuş olan"

3. "Kusura bakma meşguldüm cevap veremedim dediğimde aslında olmuş olan"
twitter.com

4. "Hayat bir anda çok ağır gelmeye başladığı zaman"

5. "Ayda bir görüştüğün o arkadaşına hayatını anlatmaya çalışıyorsundur"

5. "Ayda bir görüştüğün o arkadaşına hayatını anlatmaya çalışıyorsundur"
twitter.com
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6. "Mutluluğuma öncelik verdikten sonra banka hesabımı görmüşümdür"

6. "Mutluluğuma öncelik verdikten sonra banka hesabımı görmüşümdür"

7. "Çamaşırları haftalar boyu yıkamayı aksatınca olan"

7. "Çamaşırları haftalar boyu yıkamayı aksatınca olan"

8. "Sosyal anksiyetem olmasaydı başarabileceklerimi düşünürken"

8. "Sosyal anksiyetem olmasaydı başarabileceklerimi düşünürken"
twitter.com

9. "Birileri durmadan benimle konuşmaya çalıştığı için kulaklığımı çıkarmak zorunda kalmışımdır"

9. "Birileri durmadan benimle konuşmaya çalıştığı için kulaklığımı çıkarmak zorunda kalmışımdır"
twitter.com

10. "Sevgilime sövdükten hemen sonra ben"

10. "Sevgilime sövdükten hemen sonra ben"
twitter.com
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11. "Yirmili yaşların hayatının en güzel zamanları olacak dediklerinde aslında olan:"

11. "Yirmili yaşların hayatının en güzel zamanları olacak dediklerinde aslında olan:"
twitter.com

12. "Dümdüz yolda yürürken bir anda sebepsiz yere ayak bileklerim:"

12. "Dümdüz yolda yürürken bir anda sebepsiz yere ayak bileklerim:"
twitter.com

13. "Para mutluluk getirmiyor diyorlarken elime her para geçtiğinde ben:"

13. "Para mutluluk getirmiyor diyorlarken elime her para geçtiğinde ben:"
twitter.com

14. "Arkadaşlarınla tüm gün eğlendikten sonra eve gitme zamanı gelmiştir"

14. "Arkadaşlarınla tüm gün eğlendikten sonra eve gitme zamanı gelmiştir"
twitter.com

15. "Çok uzun bir süre oturduktan sonra hissettiğim:"

15. "Çok uzun bir süre oturduktan sonra hissettiğim:"
twitter.com

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