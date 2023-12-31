Yurt Odasında Yumurta Yapmak İçin Mucit Olan Öğrenciler Hem Güldürdü Hem İsyan Ettirdi
Yurt Odasında Yumurta Yapmak İçin Mucit Olan Öğrenciler Hem Güldürdü Hem İsyan Ettirdi
Öğrenciliğin ele avuca sığmayan doğası malumunuz. Yokluktan dahi bir eğlence çıkartmayı iyi bilen öğrenciler bu kez de yurt odasında karınlarını doyurabilmek için ilginç bir yönteme baş vurarak ufkumuzu açtılar.
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