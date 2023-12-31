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Yurt Odasında Yumurta Yapmak İçin Mucit Olan Öğrenciler Hem Güldürdü Hem İsyan Ettirdi

Yurt Odasında Yumurta Yapmak İçin Mucit Olan Öğrenciler Hem Güldürdü Hem İsyan Ettirdi

Croft
Croft - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 12:58

Öğrenciliğin ele avuca sığmayan doğası malumunuz. Yokluktan dahi bir eğlence çıkartmayı iyi bilen öğrenciler bu kez de yurt odasında karınlarını doyurabilmek için ilginç bir yönteme baş vurarak ufkumuzu açtılar.

Kaynak

Kettle'da makarna, tostta ütü derken öğrenciler kısıtlı şartlarla karınlarını doyurmak için yeğyeni yollar buluyorlar.

Kettle'da makarna, tostta ütü derken öğrenciler kısıtlı şartlarla karınlarını doyurmak için yeğyeni yollar buluyorlar.

Özellikle yurt odalarındaki kısıtlı imkanlar öğrencileri biraz mucitlik yapmaya mecbur bırakırken bu konuda şartlar maalesef birkaç nesil öncemizin anlattıkları ile hala aynı.

Bir grup öğrenci de yurt odasında yağda yumurta yemek isteyince nesillerdir olduğu gibi akla hayale gelmeyecek bir yöntem buldular.

Yumurta pişirmek için verilen çabayı gören pek çok kişi duruma isyan etti.

Yumurta pişirmek için verilen çabayı gören pek çok kişi duruma isyan etti.
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Ancak öğrencilerde çözüm tükenmiyor.

Ancak öğrencilerde çözüm tükenmiyor.

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Keşke bu yorum ironi olsaydı.

Keşke bu yorum ironi olsaydı.
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🤦🏻♂️

🤦🏻♂️
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Peki siz ne düşünüyorsunuz?

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