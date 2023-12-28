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Zirve Değişti: 2023’ün En Popüler Yemeği Belli Oldu

Zirve Değişti: 2023’ün En Popüler Yemeği Belli Oldu

ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
28.12.2023 - 18:34

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon, vatandaşların yiyecek alışkanlıklarını da değiştirdi. 2023’ün en çok sipariş edilen yemeği, ucuzluğu ile bilinen tavuk döner oldu.

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Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünleri açıkladı.

Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünleri açıkladı.

Geçen yıl açıklanan listede lahmacun en çok tercih edilen ürün olmuştu. Bu yıl ise zirvede tavuk döner yer aldı.

Geçen yıl açıklanan listede lahmacun en çok tercih edilen ürün olmuştu. Bu yıl ise zirvede tavuk döner yer aldı.

İşte 2023 yılında en çok tercih edilen 10 yemek

İşte 2023 yılında en çok tercih edilen 10 yemek

Kuşbaşılı Kaşarlı Pide

Mercimek Çorbası

Mercimek Çorbası

Tavuk Tantuni

Tavuk Tantuni
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Adana Kebap

Adana Kebap

Tost

Tost

Çiğ Köfte

Çiğ Köfte

Pizza

Pizza

Lahmacun

Lahmacun
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Burger

Burger

Tavuk Döner

Tavuk Döner

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