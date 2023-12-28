Zirve Değişti: 2023’ün En Popüler Yemeği Belli Oldu
Zirve Değişti: 2023’ün En Popüler Yemeği Belli Oldu
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Online yemek sipariş platformu Yemeksepeti, 2023 yılında en çok sipariş edilen ürünleri açıkladı.
Geçen yıl açıklanan listede lahmacun en çok tercih edilen ürün olmuştu. Bu yıl ise zirvede tavuk döner yer aldı.
İşte 2023 yılında en çok tercih edilen 10 yemek
Mercimek Çorbası
Tavuk Tantuni
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Adana Kebap
Tost
Çiğ Köfte
Pizza
Lahmacun
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Burger
Tavuk Döner
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