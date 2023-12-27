Yemek Tercihlerine Göre Seni Yeni Yılda Bekleyen Şey Ne?
Yemek Tercihlerine Göre Seni Yeni Yılda Bekleyen Şey Ne?
Selamlar 😊 Yemek tercihlerine göre seni yeni yılda bekleyen şey ne merak ediyorsan..
Hadi teste...
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1. Yılbaşı sabahı kahvaltıda bunlardan hangisi iyi gider?
2. Yeni yıl için bu tabaklardan hangisi?
3. Bu kırmızı meyvelerden hangisi?
4. Gün içerisinde sana hangi içecek eşlik etsin?
5. Bu tabaklardan hangisi?
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6. Yılbaşı için çerez tabağı seç.
7. Bir kurabiye seç.
8. Yılbaşı akşamı için bir yemek seç.
9. Bir çikolata seç.
10. Son olarak bir tatlı seç.
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Yeni bir şehir
Tutkulu bir aşk
Beklediğin terfi
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