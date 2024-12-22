Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hedefinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Vardı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tansiyon bir an olsun düşmüyor. Sahada olan rekabet saha dışına da çıkınca gerilim dolu açıklamalar okuyoruz. Kimi zaman futbolcular, kimi zaman hocalar, kimi zaman yöneticiler açıklamalar yapıyor. Şimdi de başkanların açıklamalarıyla tansiyon hayli yükseldi. Ali Koç, Dursun Özbek'e ağır ithamlarda bulundu.

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