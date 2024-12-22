Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hedefinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Vardı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Hedefinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Vardı
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında tansiyon bir an olsun düşmüyor. Sahada olan rekabet saha dışına da çıkınca gerilim dolu açıklamalar okuyoruz. Kimi zaman futbolcular, kimi zaman hocalar, kimi zaman yöneticiler açıklamalar yapıyor. Şimdi de başkanların açıklamalarıyla tansiyon hayli yükseldi. Ali Koç, Dursun Özbek'e ağır ithamlarda bulundu.
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İki camia arasında gerilim bir türlü düşmüyor. Sular duruldu derken bu kez de Ali Koç ve Dursun Özbek arasında yaşananlar ortamı germeye yetti.
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Ali Koç, Dursun Özbek'in aynı yayına çıkma konusundaki sözlerini tekrar hatırlattı ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi.
Dursun Özbek, "Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak sizinle televizyona çıkarım ama tek şartım var; gündemi benim belirlemem lazım dedim" diyerek ikili arasındaki bir diyaloğu paylaşmıştı.
Ali Koç bu ifadelere ve diyaloğa "külliyen" yalan derken bugün de özel bir baloda mikrofonlara bu konuya dair açıklama yaptı.
Ali Koç, ''Dursun Özbek’i tarihin en büyük yalancısı olarak görüyorum.'' dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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