Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin Bilinmeyen Tarihi: Ezeli Rakiplikten Önceki Dostluk Hikayesi Ortaya Çıktı!

Türk futbolunun iki dev kulübü Trabzonspor ve Fenerbahçe, yıllardır ezeli rakip olarak bilinse de geçmişte aralarındaki ilişkinin oldukça farklı olduğu ortaya çıktı. @ayriyazilankispor isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiler, iki kulübün tarihine dair ilginç detayları gözler önüne serdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzonspor kurulmadan önce, Trabzon halkının büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe taraftarıydı. Öyle ki, Trabzon’da “Trabzon Fenerbahçe Spor Kulübü” isimli bir takım dahi kurulmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, kulübün “Fenerbahçe” adını kullanmasına izin vermeyince, takımın adı “Kanaryaspor” olarak değiştirildi.
İşte detaylar👇📹
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın