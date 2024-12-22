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Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin Bilinmeyen Tarihi: Ezeli Rakiplikten Önceki Dostluk Hikayesi Ortaya Çıktı!

Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin Bilinmeyen Tarihi: Ezeli Rakiplikten Önceki Dostluk Hikayesi Ortaya Çıktı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 21:40

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Türk futbolunun iki dev kulübü Trabzonspor ve Fenerbahçe, yıllardır ezeli rakip olarak bilinse de geçmişte aralarındaki ilişkinin oldukça farklı olduğu ortaya çıktı. @ayriyazilankispor isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiler, iki kulübün tarihine dair ilginç detayları gözler önüne serdi.

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Trabzonspor kurulmadan önce, Trabzon halkının büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe taraftarıydı. Öyle ki, Trabzon’da “Trabzon Fenerbahçe Spor Kulübü” isimli bir takım dahi kurulmuştu.

Trabzonspor kurulmadan önce, Trabzon halkının büyük bir çoğunluğu Fenerbahçe taraftarıydı. Öyle ki, Trabzon’da “Trabzon Fenerbahçe Spor Kulübü” isimli bir takım dahi kurulmuştu.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, kulübün “Fenerbahçe” adını kullanmasına izin vermeyince, takımın adı “Kanaryaspor” olarak değiştirildi.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu, kulübün “Fenerbahçe” adını kullanmasına izin vermeyince, takımın adı “Kanaryaspor” olarak değiştirildi.

İşte detaylar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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