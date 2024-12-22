Trabzonspor ve Fenerbahçe’nin Bilinmeyen Tarihi: Ezeli Rakiplikten Önceki Dostluk Hikayesi Ortaya Çıktı!

Türk futbolunun iki dev kulübü Trabzonspor ve Fenerbahçe, yıllardır ezeli rakip olarak bilinse de geçmişte aralarındaki ilişkinin oldukça farklı olduğu ortaya çıktı. @ayriyazilankispor isimli sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan bilgiler, iki kulübün tarihine dair ilginç detayları gözler önüne serdi.