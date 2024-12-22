Trabzonspor - Bodrumspor Maçında Volkan Demirel, Şenol Güneş'in Elini Sıkmadı
Trabzonspor - Bodrumspor Maçında Volkan Demirel, Şenol Güneş'in Elini Sıkmadı
Trabzonspor, evinde Bodrumspor'u ağırladı. Maç önlerinde teknik adamların birbirine başarılar dilediği klasik hale gelen seremoni ise bu kez tekrarlanmadı. Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti. İkili arasında gerilen ortamda Güneş'in çabaları sonuçsuz kaldı. İkili daha önce de demeçlerle karşı karşıya gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzonspor bugün evinde Bodrumspor'u ağırlıyor. Maç öncesi iki teknik direktör arasında yaşananlar ise maça damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şenol Güneş misafir teknik direktör Volkan Demirel'e hoş geldin demek istedi ancak uzattığı el yanıtsız kaldı.
Neye uğradığını şaşıran Şenol Güneş, Volkan Demirel'e dokunarak konuşmaya çalıştı ama genç teknik direktör oralı olmadı.
İkilinin yaşadığı bu gerilim ise geçmişte yaşanan demeç savaşlarını akla getirdi. İki teknik direktör deprem zamanında alınan kararla ilgili karşı karşıya gelmişti.
Şenol Güneş, Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesini eleştirmiş, "Gaziantep FK ile Hatayspor şu an nerede antrenman yapıyor? Riva'da antrenman yapıyorlar. Eee geçen sene de yapabilirlerdi. Bunu söylemekten niye rahatsız oluyorsunuz?" demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Volkan Demirel de bu eleştiriye karşılık vererek, "Ligler başladığında ben cenaze arıyordum, morgda cenaze tespit ediyordum" demişti.
Şenol Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel'in bu olay nedeniyle tepkisini gösterdiği düşünülüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın