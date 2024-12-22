Trabzonspor - Bodrumspor Maçında Volkan Demirel, Şenol Güneş'in Elini Sıkmadı

Trabzonspor, evinde Bodrumspor'u ağırladı. Maç önlerinde teknik adamların birbirine başarılar dilediği klasik hale gelen seremoni ise bu kez tekrarlanmadı. Volkan Demirel, Şenol Güneş'in elini sıkmayı reddetti. İkili arasında gerilen ortamda Güneş'in çabaları sonuçsuz kaldı. İkili daha önce de demeçlerle karşı karşıya gelmişti.