Kayserispor - Galatasaray Maçı Sahaya Giren Taraftar Nedeniyle Dakikalarca Durdu

Galatasaray'ın Kayserispor'a konuk olduğu maçta tribünde olaylar meydana geldi. Bir taraftarın sahaya girmesi ve ardından polisin müdahalesi sonucu tribünler gerildi ve protestolar başladı. Sahaya giren kişi dakikalarca maçın durmasına neden oldu. Emniyet güçleri ve özel güvenlikler tribünleri yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Maç dakikalar sonra kaldığı yerden başladı.