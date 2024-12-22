Kayserispor - Galatasaray Maçı Sahaya Giren Taraftar Nedeniyle Dakikalarca Durdu
Kayserispor - Galatasaray Maçı Sahaya Giren Taraftar Nedeniyle Dakikalarca Durdu
Galatasaray'ın Kayserispor'a konuk olduğu maçta tribünde olaylar meydana geldi. Bir taraftarın sahaya girmesi ve ardından polisin müdahalesi sonucu tribünler gerildi ve protestolar başladı. Sahaya giren kişi dakikalarca maçın durmasına neden oldu. Emniyet güçleri ve özel güvenlikler tribünleri yatıştırmak için büyük çaba sarf etti. Maç dakikalar sonra kaldığı yerden başladı.
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Kayserispor evinde Galatasaray'ı ağırladığı maçın ikinci yarısında sahaya bir taraftar girerek olayların çıkmasına neden oldu.
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Dakikalar 60:25'i gösterirken bir Kayserispor taraftarı koşarak Galatasaray kalecisi Muslera ve Torreira'nın yanına koştu ve onlarla selfie çekmeye çalıştı. Bu sırada durumu fark eden emniyet güçleri de sahaya girdi.
Kayserispor futbolcularının desteği ve polisin çabasıyla saha dışına çıkarılan taraftara yapılan müdahale sırasında tribünler de karıştı. Bir başka taraftar da sahaya girip selfie çektirmek isteyen taraftarı darp etmek istedi.
3-1 geride olan Kayserispor taraftarı "Yönetim istifa" tezahüratlarıyla stadı inletirken taraftar sahadan çıkarılsa da tribünlerin sakinleştirilmesi beklendi.
Olayların yatıştırılmasıyla birlikte 4 dakika 25 saniye sonra oyuna kaldığı yerden devam etti ancak Kayserispor taraftarının tezahüratları sürdü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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