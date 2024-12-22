Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy İçin Sergen Yalçın'dan Eleştiri Geldi

Beşiktaş'ta saha sonuçları gelmedikçe eldeki iyi isimler de performans olarak geriliyor. Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezonun oyunu değiştiren isimiyken şimdi yavaş yavaş eleştirilmeye başlanan isimler arasına adını yazdırdı. Kılıçsoy'a bir eleştiri de belki de kısa süre sonra teknik direktörü olacak Sergen Yalçın'dan geldi. Yalçın, 'abartıldığını' söylediği isim için ilginç ifadeler kullandı. Sergen Yalçın'ın isim vererek yaptığı eleştiriler Beşiktaş taraftarının da 'yakında teknik direktör olacağı ihtimali' gerekçesiyle tepkisini çekiyor.