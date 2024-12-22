Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy İçin Sergen Yalçın'dan Eleştiri Geldi
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Semih Kılıçsoy İçin Sergen Yalçın'dan Eleştiri Geldi
Beşiktaş'ta saha sonuçları gelmedikçe eldeki iyi isimler de performans olarak geriliyor. Semih Kılıçsoy geçtiğimiz sezonun oyunu değiştiren isimiyken şimdi yavaş yavaş eleştirilmeye başlanan isimler arasına adını yazdırdı. Kılıçsoy'a bir eleştiri de belki de kısa süre sonra teknik direktörü olacak Sergen Yalçın'dan geldi. Yalçın, 'abartıldığını' söylediği isim için ilginç ifadeler kullandı. Sergen Yalçın'ın isim vererek yaptığı eleştiriler Beşiktaş taraftarının da 'yakında teknik direktör olacağı ihtimali' gerekçesiyle tepkisini çekiyor.
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Beşiktaş son 8 maçta sadece Fenerbahçe'yi yenerek ligde dönülmez bir yola girdi. Taraftarın hedefinde yabancı transferler ve yönetim olurken; bazı yerli isimler de listeye giriyor. Onlardan biri de Semih Kılıçsoy...
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Genç oyuncuya bir eleştiri de yakında teknik direktörü olma ihtimali olan Sergen Yalçın'dan geldi. Yalçın, genç oyuncunun abartıldığını düşünüyor.
Sergen Yalçın, "Beşiktaş'ı Semih üzerinden yorumlamak da çok doğru değil" diyerek genç oyuncunun performansına değindi.
Yalçın, "Semih çok genç bir oyuncu. Önünde daha uzun seneler var. Çok abarttılar" diyerek Beşiktaş taraftarına da mesaj verdi.
"Bu kadar abartılacak bir seviyesi yok şu an Semih'in." diyen Sergen Yalçın, genç oyuncunun ancak güçlü bir kadro yapısında önemli bir dişli olabileceğini söyledi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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