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Hasan Arat Hakkındaki İddialara Cevap Verme Kararı Aldı

Hasan Arat Hakkındaki İddialara Cevap Verme Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.12.2024 - 23:55

Beşiktaş'ta son ayların en tartışmalı ismi Hasan Arat oldu. Arat, sırasıyla önce Futbol A.Ş görevinden ardından da yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Son günlerde iki başkan adayı Yücel ve Adalı da Arat yönetimine eleştiriler getirmişti. Arat nihayet hakkındaki iddiaları yanıtlamaya karar verdi. Arat'la ilgili açıklamayı Candaş Tolga Işık yaptı.

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Beşiktaş'ta saha ve idari yönden yaşanan skandallarda en büyük sorumlu olarak Hasan Arat görülüyor. Arat görevlerinden istifa ettikten sonra yeni bir kaos ortamı oluştu.

Beşiktaş'ta saha ve idari yönden yaşanan skandallarda en büyük sorumlu olarak Hasan Arat görülüyor. Arat görevlerinden istifa ettikten sonra yeni bir kaos ortamı oluştu.

Hakkında her gün yeni iddialar ortaya atılan Hasan Arat sessizliğini bozuyor. Arat'ın hakkındaki iddiaları yanıtlamak için canlı yayına çıkıyor.

Hakkında her gün yeni iddialar ortaya atılan Hasan Arat sessizliğini bozuyor. Arat'ın hakkındaki iddiaları yanıtlamak için canlı yayına çıkıyor.

Hasan Arat, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olacak.

Hasan Arat, Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olacak.
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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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