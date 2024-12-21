Hasan Arat Hakkındaki İddialara Cevap Verme Kararı Aldı

Beşiktaş'ta son ayların en tartışmalı ismi Hasan Arat oldu. Arat, sırasıyla önce Futbol A.Ş görevinden ardından da yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmişti. Son günlerde iki başkan adayı Yücel ve Adalı da Arat yönetimine eleştiriler getirmişti. Arat nihayet hakkındaki iddiaları yanıtlamaya karar verdi. Arat'la ilgili açıklamayı Candaş Tolga Işık yaptı.