Beşiktaş 8 Haftada 1 Galibiyet Aldı Minik Taraftarlar Çıldırdı

Beşiktaş ligde son 8 maçında yalnızca bir galibiyet elde etti. O galibiyetin Fenerbahçe'ye karşı olması bir yana ligdeki diğer 7 maçta alınan kötü sonuçlar taraftarını üzmeye devam ediyor. Alanyaspor karşısında da etkili bir futbol sergileyemeyen Beşiktaş'ta da moraller bir hayli bozuk. Maç sonu Sabah Spor'un mikrofon uzattığı taraftarlar da şikayetlerini dile getirdi. Mikrofon uzatılan iki minik Beşiktaş taraftarı ise isyanlarıyla amiyane tabirle Beşiktaş camiasının sesi oldu.