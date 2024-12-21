Beşiktaş 8 Haftada 1 Galibiyet Aldı Minik Taraftarlar Çıldırdı
Beşiktaş 8 Haftada 1 Galibiyet Aldı Minik Taraftarlar Çıldırdı
Beşiktaş ligde son 8 maçında yalnızca bir galibiyet elde etti. O galibiyetin Fenerbahçe'ye karşı olması bir yana ligdeki diğer 7 maçta alınan kötü sonuçlar taraftarını üzmeye devam ediyor. Alanyaspor karşısında da etkili bir futbol sergileyemeyen Beşiktaş'ta da moraller bir hayli bozuk. Maç sonu Sabah Spor'un mikrofon uzattığı taraftarlar da şikayetlerini dile getirdi. Mikrofon uzatılan iki minik Beşiktaş taraftarı ise isyanlarıyla amiyane tabirle Beşiktaş camiasının sesi oldu.
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Beşiktaş bu akşam da Alanyaspor'a iki puan bıraktı ve taraftarlarını epey üzdü. Kara Kartallar son 8 maçta sadece bir galibiyet aldı.
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Alanyaspor maçındaki 1-1 beraberliğin ardından taraftarlar da isyan etti. Bir minik taraftarın Sabah Spor mikrofonlarına anlatmaya çalıştıkları ise camiaya adeta tercüman oldu.
Minik taraftarların maç sonucuna olan isyanı sosyal medyada da epeyce konuşuldu:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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