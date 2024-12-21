Sahada İstediği Sonuçları Alamayan Beşiktaş Borsada Zirveyi Gördü

Sahada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın yüzü tek bir yerde güldü. Borsa İstanbul'da uzun yıllardır işlem gören Beşiktaş hisselerinde bu hafta yoğun bir hareketlilik vardı. BJKAS kısaltmasıyla işlem gören hisseler adeta haftaya damga vurdu. Sahada adeta dibi gören Beşiktaş'ın borsadaki bu hareketliliği de yatırımcıları şaşırttı. İşte detaylar...