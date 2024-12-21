Sahada İstediği Sonuçları Alamayan Beşiktaş Borsada Zirveyi Gördü
Sahada İstediği Sonuçları Alamayan Beşiktaş Borsada Zirveyi Gördü
Sahada istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ın yüzü tek bir yerde güldü. Borsa İstanbul'da uzun yıllardır işlem gören Beşiktaş hisselerinde bu hafta yoğun bir hareketlilik vardı. BJKAS kısaltmasıyla işlem gören hisseler adeta haftaya damga vurdu. Sahada adeta dibi gören Beşiktaş'ın borsadaki bu hareketliliği de yatırımcıları şaşırttı. İşte detaylar...
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Beşiktaş hem sportif olarak hem de yönetimsel olarak zor günler geçiriyor. Alınan başarısız sonuçlar siyah beyazlı takımı yarıştan kopardı.
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Beşiktaş, borsaya halka arz olarak gelen ilk takım oldu. 2002'den bu yana borsada yer alan Beşiktaş haftayı oldukça hareketli geçirdi.
Geçen hafta BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok değer kazanan yüzde 6,24 ile Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret oldu.
Saha sonuçlarıyla taraftarını üzen Beşiktaş, borsadaki hareketliliği yatırımcılarını sevindirmeyi başardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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