2024 Yılının En İyi Futbolcularını Seçiyoruz!

Futbolseverler dikkat! 2024 yılının en iyi oyuncularını seçmek için özel bir anket hazırladık. Sahada sergiledikleri performans, attıkları goller, yaptıkları asistler ve kazandıkları kupalarla iz bırakan yıldızları belirlemek sizin elinizde. Hangi oyuncular bu yılın zirvesine çıkmayı hak ediyor? Oy verin, yılın en iyisini birlikte seçelim.