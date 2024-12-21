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2024 Yılının En İyi Futbolcularını Seçiyoruz!

2024 Yılının En İyi Futbolcularını Seçiyoruz!

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
21.12.2024 - 13:10

Futbolseverler dikkat! 2024 yılının en iyi oyuncularını seçmek için özel bir anket hazırladık. Sahada sergiledikleri performans, attıkları goller, yaptıkları asistler ve kazandıkları kupalarla iz bırakan yıldızları belirlemek sizin elinizde. Hangi oyuncular bu yılın zirvesine çıkmayı hak ediyor? Oy verin, yılın en iyisini birlikte seçelim.

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1. Kaleden başlayalım 👇

1. Kaleden başlayalım 👇

2. Defans 👇

2. Defans 👇

3. Orta saha 👇

3. Orta saha 👇

4. Forvet 👇

4. Forvet 👇
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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Yeni medya mezunu olarak, dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakimim. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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