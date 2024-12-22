Galatasaray, Kayserispor Deplasmanında da Yoluna "Farklı" Devam Etti: 1-5
Galatasaray, Kayserispor Deplasmanında da Yoluna "Farklı" Devam Etti: 1-5
Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıktı. 16.00'da başlayan maçta Galatasaray yıldızlarıyla sonuca gitti. Galatasaray'da Osimhen, Barış Alper ve Yunus futbollarıyla ve golleriyle yıldızlaştı. Ev sahibinde ise hem hüzün hem öfke vardı. Galatasaray bu bol gollü galibiyetle puan farkını da en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 8'e çıkardı.
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Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya geldi ve lider futbolu ve golleriyle liderliğini bir kez daha gösterdi.
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Galatasaray henüz maçın ikinci dakikasında penaltı kazandı ve bu penaltıyı Osimhen değerlendirerek skoru 1-0 yaptı.
Ev sahibi ekip Bahoken ile karşılık verdi ama Galatasaray hiç oyundan düşmeden futbolunu sürdürdü.
Barış Alper, 29.dakikada skoru 2-1'e getirdi ve bu devrenin sonucu oldu. Barış ve diğer futbolcular gollerin sevincini maç öncesinde babaannesi vefat eden Berat Luş'a hediye etti. Berat son bölümde de oyuna girdi.
İkinci yarı perdeyi açan isim ise Yunus Akgün oldu. Yunus Akgün'ün füzesiyle farkı ikiye çıkaran Galatasaray kontrolü tamamen ele geçirdi.
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60.dakikada ise Kayserispor tribünlerinden bir kişi sahaya atlayarak Muslera ve Torreira ile selfie çektirdi. Bunu gören bir başka taraftar da bu kişiyi darp etmek için sahaya indi ve oyun yaklaşık beş dakika durdu.
İyice oyundan düşen Galatasaray sırasıyla Osmhen ve Barış Alper'in ayağından iki şık gol daha buldu ve Kayserispor deplasmanından 5-1'lik galibiyet elde etti.
Eyüpspor engeline takılan Fenerbahçe'nin ardından gelen bu galibiyet zirvede Galatasaray'a 8 puanlık avantaj sağladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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Sır Okan Buruk
Her zamanki gibi muhtesemiz ve her zamanki gibi yine araya girdik takımın düzeni inşallah bozulmaz