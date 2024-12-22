Galatasaray, Kayserispor Deplasmanında da Yoluna "Farklı" Devam Etti: 1-5

Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıktı. 16.00'da başlayan maçta Galatasaray yıldızlarıyla sonuca gitti. Galatasaray'da Osimhen, Barış Alper ve Yunus futbollarıyla ve golleriyle yıldızlaştı. Ev sahibinde ise hem hüzün hem öfke vardı. Galatasaray bu bol gollü galibiyetle puan farkını da en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 8'e çıkardı.