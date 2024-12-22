onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray, Kayserispor Deplasmanında da Yoluna "Farklı" Devam Etti: 1-5

Galatasaray, Kayserispor Deplasmanında da Yoluna "Farklı" Devam Etti: 1-5

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.12.2024 - 18:02

Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşadığı haftada Galatasaray, Kayserispor deplasmanına çıktı. 16.00'da başlayan maçta Galatasaray yıldızlarıyla sonuca gitti. Galatasaray'da Osimhen, Barış Alper ve Yunus futbollarıyla ve golleriyle yıldızlaştı. Ev sahibinde ise hem hüzün hem öfke vardı. Galatasaray bu bol gollü galibiyetle puan farkını da en yakın takipçisi Fenerbahçe ile 8'e çıkardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya geldi ve lider futbolu ve golleriyle liderliğini bir kez daha gösterdi.

Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'la karşı karşıya geldi ve lider futbolu ve golleriyle liderliğini bir kez daha gösterdi.

Galatasaray henüz maçın ikinci dakikasında penaltı kazandı ve bu penaltıyı Osimhen değerlendirerek skoru 1-0 yaptı.

Galatasaray henüz maçın ikinci dakikasında penaltı kazandı ve bu penaltıyı Osimhen değerlendirerek skoru 1-0 yaptı.

Ev sahibi ekip Bahoken ile karşılık verdi ama Galatasaray hiç oyundan düşmeden futbolunu sürdürdü.

Ev sahibi ekip Bahoken ile karşılık verdi ama Galatasaray hiç oyundan düşmeden futbolunu sürdürdü.

Barış Alper, 29.dakikada skoru 2-1'e getirdi ve bu devrenin sonucu oldu. Barış ve diğer futbolcular gollerin sevincini maç öncesinde babaannesi vefat eden Berat Luş'a hediye etti. Berat son bölümde de oyuna girdi.

Barış Alper, 29.dakikada skoru 2-1'e getirdi ve bu devrenin sonucu oldu. Barış ve diğer futbolcular gollerin sevincini maç öncesinde babaannesi vefat eden Berat Luş'a hediye etti. Berat son bölümde de oyuna girdi.

İkinci yarı perdeyi açan isim ise Yunus Akgün oldu. Yunus Akgün'ün füzesiyle farkı ikiye çıkaran Galatasaray kontrolü tamamen ele geçirdi.

İkinci yarı perdeyi açan isim ise Yunus Akgün oldu. Yunus Akgün'ün füzesiyle farkı ikiye çıkaran Galatasaray kontrolü tamamen ele geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

60.dakikada ise Kayserispor tribünlerinden bir kişi sahaya atlayarak Muslera ve Torreira ile selfie çektirdi. Bunu gören bir başka taraftar da bu kişiyi darp etmek için sahaya indi ve oyun yaklaşık beş dakika durdu.

60.dakikada ise Kayserispor tribünlerinden bir kişi sahaya atlayarak Muslera ve Torreira ile selfie çektirdi. Bunu gören bir başka taraftar da bu kişiyi darp etmek için sahaya indi ve oyun yaklaşık beş dakika durdu.

Haberin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz:

İyice oyundan düşen Galatasaray sırasıyla Osmhen ve Barış Alper'in ayağından iki şık gol daha buldu ve Kayserispor deplasmanından 5-1'lik galibiyet elde etti.

İyice oyundan düşen Galatasaray sırasıyla Osmhen ve Barış Alper'in ayağından iki şık gol daha buldu ve Kayserispor deplasmanından 5-1'lik galibiyet elde etti.

Eyüpspor engeline takılan Fenerbahçe'nin ardından gelen bu galibiyet zirvede Galatasaray'a 8 puanlık avantaj sağladı.

Eyüpspor engeline takılan Fenerbahçe'nin ardından gelen bu galibiyet zirvede Galatasaray'a 8 puanlık avantaj sağladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Cindirella Man

Sır Okan Buruk

Cindirella Man

Her zamanki gibi muhtesemiz ve her zamanki gibi yine araya girdik takımın düzeni inşallah bozulmaz