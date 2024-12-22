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“Golden Boy Web” Ödülü Sahibi Kenan Yıldız 4 Farklı Dilde Konuşarak Hayran Bıraktı!

“Golden Boy Web” Ödülü Sahibi Kenan Yıldız 4 Farklı Dilde Konuşarak Hayran Bıraktı!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
22.12.2024 - 21:08

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Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Juventus formasıyla sahalarda fırtına gibi esen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yeteneği ve başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya’da forma giydiği takımında bir yıldız gibi parlayan genç yetenek, son olarak “Golden Boy Web” ödülünü kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.

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Kenan Yıldız, spor kariyerindeki başarısının yanı sıra sempatik tavırları ve çok yönlü kişiliğiyle de hayranlarının gönlünü fethediyor.

Kenan Yıldız, spor kariyerindeki başarısının yanı sıra sempatik tavırları ve çok yönlü kişiliğiyle de hayranlarının gönlünü fethediyor.

Genç yıldız, Veli Yiğit ile gerçekleştirdiği röportajda tam 4 farklı dilde düşüncelerini ifade ederek sadece saha içinde değil, saha dışında da ne kadar donanımlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

Genç yıldız, Veli Yiğit ile gerçekleştirdiği röportajda tam 4 farklı dilde düşüncelerini ifade ederek sadece saha içinde değil, saha dışında da ne kadar donanımlı olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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