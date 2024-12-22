“Golden Boy Web” Ödülü Sahibi Kenan Yıldız 4 Farklı Dilde Konuşarak Hayran Bıraktı!

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Juventus formasıyla sahalarda fırtına gibi esen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yeteneği ve başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. İtalya’da forma giydiği takımında bir yıldız gibi parlayan genç yetenek, son olarak “Golden Boy Web” ödülünü kazanarak büyük bir başarıya daha imza attı.