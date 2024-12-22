Aylık Üyeliği 351 Bin Lira Olan Ultra Lüks Spor Salonunu Görünce Epey Bi' Ter Atacaksınız
Aylık Üyeliği 351 Bin Lira Olan Ultra Lüks Spor Salonunu Görünce Epey Bi' Ter Atacaksınız
Son yıllarda spor salonlarına olan ilgi giderek artarken, bazı salonların üyelik ücretleri de uçmuş durumda. Bunlardan biri ise, aylık üyeliği tam 351 bin lira olan spor salonu. Bu fiyatla, aslında spor yapmaktan çok, cebinizi boşaltmayı göze alıyorsunuz. Peki, bu kadar yüksek bir ücretin ardında ne gibi imkanlar var? New York'un göbeğindeki o ultra lüks spor salonuna buyurun beraber bakalım...
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Sizler de takdir edersiniz ki estetik bir vücuda sahip olmak birçoğumuzun hayali. Bu nedenle de ilk işimiz, spor salonlarının yolunu tutmak oluyor.
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Özel hoca ve ekipmanlar derken bütçemiz hafiften zorlanıyor tabii. Günümüz şartlarında spor yapmak pek de bütçe dostu olmayabiliyor.
Fakat bugün sizleri New York'ta yer alan bir spor salonuna götüreceğiz. Bu spor salonu, dünyanın en pahalı spor salonu!
New York'un göbeğinde yer alan bu spor salonuna üye olabilmek için aylık 10 bin doları (yaklaşık 351 bin TL) gözden çıkarmanız gerekiyor.
Continuum isimli spor salonunda ise yalnızca 250 VIP üyeye özel bir sağlık ve zindelik programı sunuyor. Üyelik süreci, kapsamlı bir 'onboarding değerlendirmesi' ile başlıyor.
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Elde edilen veriler, yapay zeka destekli bir sisteme yükleniyor ve bu sistem, uzmanlar eşliğinde tamamen kişiselleştirilmiş bir wellness planı hazırlıyor. Üyelere verilen giyilebilir cihazlar, gerçek zamanlı olarak ilerlemelerini takip ediyor ve uygulama, önerilerini sürekli güncelliyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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