Aylık Üyeliği 351 Bin Lira Olan Ultra Lüks Spor Salonunu Görünce Epey Bi' Ter Atacaksınız

Son yıllarda spor salonlarına olan ilgi giderek artarken, bazı salonların üyelik ücretleri de uçmuş durumda. Bunlardan biri ise, aylık üyeliği tam 351 bin lira olan spor salonu. Bu fiyatla, aslında spor yapmaktan çok, cebinizi boşaltmayı göze alıyorsunuz. Peki, bu kadar yüksek bir ücretin ardında ne gibi imkanlar var? New York'un göbeğindeki o ultra lüks spor salonuna buyurun beraber bakalım...