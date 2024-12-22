Uçuş Görevlisi Yolculuk Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Şeyleri Sıraladı

Sizler de takdir edersiniz ki uzun süren uçak yolculuklarında bazı tatsızlıklar yaşanabiliyor. Bu tatsızlıkların önüne geçebilmek için de zaman zaman uçuş görevlilerinin tavsiyelerine kulak vermek gerekiyor. Aislinn Swain isimli bir uçuş görevlisi de yolculuların uçuş esnasında yapmaması gereken şeyleri sıraladı. Meğerse bu hataları birçok yolcu yapıyormuş. Gelin, uçuş görevlisi neler demiş beraber bakalım...