Uçuş Görevlisi Yolculuk Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Şeyleri Sıraladı
Uçuş Görevlisi Yolculuk Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken En Önemli Şeyleri Sıraladı
Kaynak: https://www.independent.co.uk/tv/life...
Sizler de takdir edersiniz ki uzun süren uçak yolculuklarında bazı tatsızlıklar yaşanabiliyor. Bu tatsızlıkların önüne geçebilmek için de zaman zaman uçuş görevlilerinin tavsiyelerine kulak vermek gerekiyor. Aislinn Swain isimli bir uçuş görevlisi de yolculuların uçuş esnasında yapmaması gereken şeyleri sıraladı. Meğerse bu hataları birçok yolcu yapıyormuş. Gelin, uçuş görevlisi neler demiş beraber bakalım...
Sizler de takdir edersiniz ki uçak yolculuklarında konforumuz son derece önemli. Bu nedenle de uçuş görevlilerinin deneyimleri ve önerileri büyük önem taşıyor.
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Aislinn Swain isimli bir uçuş görevlisi de geçtiğimiz günlerde paylaştığı videoda yolcuların yapmaması gereken 5 şeyi söyledi.
Bunlardan ilki, uçakta yüksek sesle video izlememek ya da oyun oynamamak. Eğer bir çocuk tabletten yüksek sesle bir şey izliyorsa bu uçaktaki mürettebat için hiç de güvenli değilmiş.
Yolculuk boyunca da koltuğumuzda durmadan oturmamalıymışız. Uçuş görevlisine göre vücudumuzdaki kan akışı uzun süreli yolculuklarda sekteye uğrayabiliyormuş. Sık olmamak kaydıyla lavaboya gidip bacakların açılmasını sağlayabilirmişiz.
Üçüncüsü de koltukları geriye doğru eğmeyin. Swain'e göre bu durum arkada oturan yolcuya göre epey tatsız olabiliyormuş.
Bir diğer önerisi ise yiyecek veya içecek istediğinde yolcunun "acil durum" butonuna basmaması. Direkt olarak görevlilere istekte bulunması, acil inişlerin de önüne geçiyormuş.
Ve son olarak yolcular, emniyet kemeri ikaz ışığı yanarken ayağa kalkmamalı. Uçak tam anlamıyla inmeden ayağa kalkarsanız yaralanma riskiniz varmış.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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