UnitedHealthCare'in CEO'sunu Öldürdüğü Düşünülen Katil Zanlısı Onlarca Korumayla Mahkemeye Sevk Edildi
UnitedHealthCare'in CEO'sunu Öldürdüğü Düşünülen Katil Zanlısı Onlarca Korumayla Mahkemeye Sevk Edildi
UnitedHealthCare CEO'su Brian Thompson'ı öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione, New York'ta yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. Savcılar, Mangione'nin cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ve sağlık sigortası sektörüne duyduğu öfkenin bu suça motivasyon sağladığını belirtiyor. Mahkeme sürecinde, şüphelinin not defterinde bulunan düşmanca ifadeler ve hedef alınan planlar dikkat çekmişti. Davanın, federal düzeyde idam cezası ihtimali içermesi nedeniyle geniş yankı uyandırdığı ifade ediliyor. Olay, hem küresel hem de Türkiye’de tartışmaları alevlendirdi, yorumlar gecikmedi.
İşte detaylar...
Kaynak: BBC
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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Luigi Mangione isimli bir kişi, UnitedHealthCare'in CEO'sunu silah kullanmak suretiyle öldürmüştü.
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Akabinde tutuklanmış ve dava süreci başlamıştı. Avukatları ise kefaret başvurusunda bulunmadıkları için Mangione, bir süre daha parmaklıklar ardında kalacak.
Eski NYPD dedektif çavuşu Felipe Rodriguez, BBC'ye verdiği bir röportajda, Mangione'ye sağlanan koruma düzeyinin, genellikle New York'u ziyaret eden diplomatlar ve üst düzey kişilere sunulan güvenlik önlemleriyle eşdeğer olduğunu ifade etti.
Mangione, Pensilvanya'dan iade edildikten sonra öğleden sonra helikopterle Manhattan’a getirildi. Üzerinde turuncu bir tulum, ellerinde kelepçeler vardı. Yetkililer ve silahlı muhafızlarla çevrili bir şekilde kameralar ve gazeteciler eşliğinde yürüyerek mahkemeye götürüleceği minibüse bindi.
CEO'yu öldüren Mangione'nin mahkemeye teslim edilirken kaydedilen o görüntüleri👇
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Hem küreselde hem Türkiye'de bu olay çok konuşuldu. Herkes birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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"Luigi, bir SWAT ekibi tarafından uçağa götürülüyor, sanki Hannibal Lecter gibi, çok komik"
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"Şimdiye kadar gördüğüm en dramatik yürüyüş. Bunu yüzde 100 bir TV şovuna veya filme dönüştürüyoruz, her zaman olduğu gibi"
"Biz ne yapıyoruz?"
"Neden buna diğer katillerden farklı davranıyoruz? Zengin olduğu için mi?.."
"Gerçekten bir adamı kelepçeli ve bacak zincirli bir şekilde 20 silahlı adamın korumasının neden gerekli olduğunu bilmem gerekiyor"
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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