UnitedHealthCare'in CEO'sunu Öldürdüğü Düşünülen Katil Zanlısı Onlarca Korumayla Mahkemeye Sevk Edildi

UnitedHealthCare CEO'su Brian Thompson'ı öldürdüğü iddia edilen Luigi Mangione, New York'ta yoğun güvenlik önlemleri altında mahkemeye çıkarıldı. Savcılar, Mangione'nin cinayeti planlı bir şekilde işlediğini ve sağlık sigortası sektörüne duyduğu öfkenin bu suça motivasyon sağladığını belirtiyor. Mahkeme sürecinde, şüphelinin not defterinde bulunan düşmanca ifadeler ve hedef alınan planlar dikkat çekmişti. Davanın, federal düzeyde idam cezası ihtimali içermesi nedeniyle geniş yankı uyandırdığı ifade ediliyor. Olay, hem küresel hem de Türkiye’de tartışmaları alevlendirdi, yorumlar gecikmedi.

İşte detaylar...

Kaynak: BBC