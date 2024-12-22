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Yaşam
Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Linç Edilebilecek Fikirlerini Büyük Bir Cesaretle Söyleyen Kişiler

Linç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 18:10

Bazı fikirlerimiz, uç noktalarda olduğu için toplum içinde dile getirmekten çekinebiliriz, değil mi? İşte tam da bu yüzden, bir kullanıcının 'linç edilebilecek fikirleriniz neler?' sorusuna diğer kullanıcılar cesurca cevap verdi. Kimi sınırları zorladı, kimi ise oldukça ilginç yaklaşımlar sergiledi. Kim ne demiş, gelin birlikte bakalım!

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Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı "linç edilebilecek fikirleri" sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz günlerde bir kullanıcı "linç edilebilecek fikirleri" sorarak yepyeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...

Kim neler demiş, buyurun beraber bakalım...
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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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