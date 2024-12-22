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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye’de: HTŞ Lideri Colani Karşıladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye’de: HTŞ Lideri Colani Karşıladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2024 - 15:17 Son Güncelleme: 22.12.2024 - 15:25

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed eş-Şera ile (Colani) bir araya geldi.

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Suriye'deki yönetim değişikliği sonrasında bölgeye giden ilk bakan Hakan Fidan oldu.

Suriye'deki yönetim değişikliği sonrasında bölgeye giden ilk bakan Hakan Fidan oldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Suriye'de yeni yönetimin başındaki Ahmed eş-Şera (Colani) karşıladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı Suriye'de yeni yönetimin başındaki Ahmed eş-Şera (Colani) karşıladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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