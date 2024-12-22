Suriye’yi Bekleyen “Tiksindirici Borç”: 100 Milyar Doları Bulabilir

Suriye’de yıllardan beri süren Baas rejimi yıkılmış ve Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı. Suriye’nin yeni yönetiminin önündeki en büyük sorunlarından biri ise ülkenin borçları. Esad’ın bıraktığı ve hukukta “tiksindirici borç” olarak geçebilecek borçların 100 milyar doları bulabileceği iddia edildi. Suriye’den en büyük alacaklılar ise İran ile Rusya’nın olduğu tahmin ediliyor.

Kaynak: Habertürk