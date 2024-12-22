Suriye’yi Bekleyen “Tiksindirici Borç”: 100 Milyar Doları Bulabilir
Suriye’yi Bekleyen “Tiksindirici Borç”: 100 Milyar Doları Bulabilir
Suriye’de yıllardan beri süren Baas rejimi yıkılmış ve Beşar Esad ülkeden kaçarak Rusya’ya sığınmıştı. Suriye’nin yeni yönetiminin önündeki en büyük sorunlarından biri ise ülkenin borçları. Esad’ın bıraktığı ve hukukta “tiksindirici borç” olarak geçebilecek borçların 100 milyar doları bulabileceği iddia edildi. Suriye’den en büyük alacaklılar ise İran ile Rusya’nın olduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: Habertürk
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Beşar Esad’ın, Suriye’de yıllardan beri süren iç savaşın finansmasını sağlamak ve kişisel servetini artırmak için özellikle İran ile Rusya’da borç aldığı iddia ediliyor.
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Habertürk’ten Çetiner Çetin’in haberine göre, hukukta “tiksindirici borç” olarak geçen borcun 100 milyar dolar olabileceği tahmin ediliyor.
Suriyeli ekonomist Mohammed Hasan; “Bu borçlar, halkın zararına ve kişisel zenginleşme amacıyla kullanıldı. İran ve Rusya’nın borçlarını tahsil etmek için harekete geçmesi, Suriye’nin yeni dönemdeki ekonomik toparlanma çabalarını baltalayabilir,” dedi.
Suriye’den borçlarını tahsil etmek isteyen ilk ülke ise İran olmuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “devletin halefiyeti” ilkesi gereği ülkenin yeni yönetiminin borçlarını ödemesi gerektiği ifade edilmişti.
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Suriye’nin en fazla borçlu olduğu ülke olarak ise Rusya gösteriliyor.
Rusya, borçlar sayesinde Tartus Limanı’ndaki varlığını korumak ve enerji anlaşmalarını yeniden müzakere etmek için Suriye’ye ekonomik baskı yapmayı planlıyor.
Suriye’de yeni yönetimin yaptığı ön çalışma raporuna göre, ülkenin askeri, altyapı, telekomünikasyon, havalimanları ve sosyal konut projeleri dahil olmak üzere toparlanabilmesi için en az 80 milyar dolar kaynağa ihtiyaç olduğunu belirtti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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