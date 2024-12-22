Tiksindirici Borç, Kirli Borç Nedir? Tiksindirici Borç Ne Demek?

Bir ülkede diktatör veya despot lideri devrildikten sonra yerine gelen demokratik hükümet, bu bir önceki hükümetin bırakmış olduğu borçların 'kanunsuz' olduğunu iddia edebilir. Bu borçların, kendinden önceki hükümetin kişisel borçları olduğunu belirtebilir.

Tiksindirici, kirli borç devletin yararına değil, bir önceki liderin yolsuzlukla kendisi için kullandığı borçlar anlamına gelir. Devrik lider, mevcut ulusal ve uluslararası kanunlara uymamış, elde ettiği parayı milleti, vatanı için kullanmak yerine kendisi için kullanmış ve borçlarını da bir sonraki hükümete bırakmıştır.

Bu kişiden sonra gelen hükümet de bu borçları ödemek istemez.

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