Tiksindirici Borç, Kirli Borç Nedir? Tiksindirici Borç Ne Demek?
Tiksindirici Borç, Kirli Borç Nedir? Tiksindirici Borç Ne Demek?
Beşar Esad, Suriye'de yıllardır süren Baaj rejiminin yıkılmasıyla Rusya'ya sığındı. Beşar Esad'ın cebinde milyon dolarla Rusya'ya sığındığı iddia edilirken geriye kalan ise Suriye'nin borçları oldu. Esad'ın geride bıraktığı borçların 100 milyar doları bulabileceği iddia edildi. Esad'ın borçlarının ise uluslararası hukukta 'tiksindirici borç' olarak yer alabileceği söyleniyor.
Peki geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de gündeme gelen tiksindirici borç, kirli borç ne demek, ne anlama geliyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz yıllarda İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kullanımıyla "tiksindirici borç" terimi merak konusu olmuştıu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki Tiksindirici, Kirli Borç Nedir?
Tiksindirici, kirli, gayrimeşru, iğrenç borç ne demek?
Tiksindirici, Kirli Borç Nasıl Ödenir?
Tiksindirici Borç Örnekleri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tiksindirici Borç ve Haiti Örneği
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın