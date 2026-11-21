Eda Ece Kızı Mina İpek'in Son Hali Annesine Benzerliğiyle Gündem Oldu!
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Oyuncu Eda Ece ve eşi basketbolcu Buğrahan Tuncer'in mutlu evliliği devam ediyor. Gözlerden uzak yetiştirdiği 2 yaşındaki kızı Mina İpek'in son halini Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Ece, kareye 'Küçüktü büyüdü' notunu düştü.
Eda Ece, Yasak Elma'nın Yıldız'ı ve Tuzlu Kahve'nin Derin'i olarak tanınıyor.
Eda Ece, 2023'te basketbolcu Buğrahan Tuncer ile evlendi.
Eda Ece, kızı Mina İpek'in son halini "Küçüktü büyüdü" notuyla paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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