Eda Ece, 4 Nisan 2024'te kızı Mina İpek'i kucağına alarak annelik duygusunu ilk kez yaşadı. Doğum sonrası paylaşımında kızının sabırsızlıkla aniden dünyaya geldiğini ve güzel bir gün seçtiğini yazmıştı.

Gözlerden uzak yetiştirdiği 2 yaşındaki kızıyla ilgili yeni paylaşımını ise Instagram'dan yaptı. Kareye 'Küçüktü büyüdü' notunu düşen Ece'nin paylaşımı, beğeni toplayan paylaşımlarının arasına bir yenisini ekledi.