ABD'ye Dair Bu Ülkeye Yeni Taşınanlara Biraz Tuhaf Gelebilecek 11 Bilgi
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Filmlerden, dizilerden çok tanıdık gelen bir ülke düşünün! 🇺🇸 Oraya yerleşince ev, banyo, priz, hatta restoran hesabı bile sürprizlerle dolu çıkabiliyor. Bizden giden birini en çok şaşırtan gündelik ayrıntıları tek tek kontrol edip derledik. Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Kiralık evlerde temel beyaz eşyalar çoğu zaman hazır geliyor.
2. Kıyafetler gardıropta değil, duvara gömülü dolaplarda duruyor.
3. Duşlarda çoğunlukla duvara sabitlenmiş bir başlık var.
4. Taharet musluğu yok, temizlik tuvalet kâğıdıyla yapılıyor.
5. Umumi tuvalet kabinlerinin altında ve kenarlarında büyük boşluklar var.
6. Evlerin çoğunda tavan vantilatörü var.
7. Fiş ve prizler bizimkilere hiç benzemiyor.
8. Prizden 120 volt geliyor, bizde ise 230 volt.
9. Büyük şehirlerin dışında hayat arabaya göre kurulmuş.
10. Televizyonda reçeteli ilaç reklamları dönüp duruyor.
11. Restoranda bahşiş bırakmamak neredeyse ayıp sayılıyor.
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