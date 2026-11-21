Pek çok kiralık dairede buzdolabı ile ocak evle birlikte teslim ediliyor. Yine de bu her eyalette yasal bir zorunluluk değil, neyin dahil olduğunu kira sözleşmesi belirliyor. Ev sahibi eşyayı sağladıysa bozulduğunda onarmak genellikle ona düşüyor. 'Beğenmedim, yenisini istiyorum' demek ise o kadar kolay değil. 😊