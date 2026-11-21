Televizyon Fiyatları Ne Kadar? Her Bütçe İçin En Mantıklı Seçenekler
12 bin TL'ye de televizyon alınıyor, 99 bin TL'ye de. Peki aradaki fark ne, senin bütçene hangisi düşüyor? Vestel'in güncel televizyon fiyatlarını bütçe dilimlerine ayırdık, kampanyaları da unutmadık. Vestel'de her ihtiyaca ve bütçeye uygun televizyonun modeli var...
Son Güncelleme: 18 Kasım 2026
18 Kasım 2026 itibarıyla vestel.com.tr'de Vestel televizyon fiyatları 12.799 TL'den (32 inç Vestel 32H8740 ve 32H8750) başlayıp üye fiyatıyla 98.999 TL'ye (65 inç OLED Vestel 65OG9950) çıkıyor. 32 inç modeller 12.799-22.999 TL, 55 inç modeller üye fiyatıyla 31.999-78.999 TL, 65 inç modeller 45.999-98.999 TL arasında. Orta bütçede (25-40 bin TL) 4K Vestel 43UT9760 (25.299 TL), 50UT9760 (27.999 TL), 55UT9760 (31.999 TL), 55UG9760 (32.999 TL) ve QLED 55QT9862 (34.499 TL) öne çıkıyor; fiyat performans tarafında 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos ve C enerji sınıfını 31.999 TL'ye sunan Vestel 55UT9760 dikkat çekiyor. 120 Hz isteyenler için Vestel 55QG9960 48.799 TL'den başlıyor. 4 Kasım-1 Aralık 2026 arasında 55 inç ve üzeri Vestel televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye kampanyası da var.
Televizyon fiyatları ne kadar? Vestel'de fiyatlar 12.799 TL'lik 32 inçten 98.999 TL'lik 65 inç OLED'e uzanıyor
Kısıtlı bütçe: 32 inç Vestel televizyonlar 12.799 TL'den başlıyor, akıllı TV için 16.999 TL yetiyor
Orta bütçe ve fiyat performans: 25-40 bin TL aralığında 4K, QLED, Dolby Vision ve Dolby Atmos'lu Vestel modeller var
En pahalı ile en uygun arasındaki fark ne? Vestel'in OLED ve 120 Hz QLED modelleri fiyat basamağının en üstünde
Sıkça Sorulan Sorular
Soru: Vestel üye fiyatı nedir?
Cevap: Vestel üye fiyatı, vestel.com.tr'ye üye olanlara özel indirimli fiyattır. Örneğin 18 Kasım 2026 itibarıyla Vestel 55UT9760 ve 55UG9760'ta liste fiyatı ile üye fiyatı arasındaki fark 8.000 TL, Vestel 65QT9850 ve 65OG9950'de 6.000 TL.
Soru: Vestel televizyon taksitle alınabilir mi?
Cevap: vestel.com.tr'de televizyonlar için anlaşmalı bankalarla vade farksız taksit seçeneği görünüyor; ürün sayfasında 55UT9760 için 4 taksitte ayda 8.000 TL hesaplanıyor. Vestel mağazalarında ise anlaşmalı banka ve finansman şirketlerinin alışveriş kredisiyle 36 aya kadar taksit imkânı belirtiliyor.
Soru: Televizyon fiyatları her satıcıda aynı mı?
Cevap: Hayır. Vestel'in kampanya koşullarına göre listedeki fiyatlar Vestel Ticaret A.Ş.'nin tavsiye ettiği fiyatlardır ve yetkili satıcılar fiyatlarını kendi politikalarına göre belirleyebilir; bu yüzden satıcıdan satıcıya farklılık görülebilir.
Soru: Pahalı televizyonda kurulum ücretsiz mi?
Cevap: vestel.com.tr'de Vestel'in 4K televizyonlarının büyük çoğunluğunda ücretsiz nakliye ve ücretsiz montaj listeleniyor; bu, 25.299 TL'lik 43UT9760'tan 98.999 TL'lik 65OG9950'ye kadar uzanıyor. 50QT9861, 50QT9862 ve 65QT9861'in ürün sayfalarında ücretsiz montaj yer almıyor.
Kimler İçin Uygun Değil?
Bütçe odaklı seçim yaparken dikkatli olman gereken birkaç nokta var. 12.799 TL'lik Vestel 32H8740 ve 32H8750 akıllı televizyon değil; Netflix ya da YouTube izlemek istiyorsan bu modeller sana uygun olmayabilir. OLED modellerin fiyatı aynı boyuttaki 4K DLED modelin yaklaşık 2,2-2,5 katı (65OG9950 98.999 TL, 55OG9950 78.999 TL) ve ikisi de F enerji sınıfında; günde saatlerce açık kalan bir ikinci televizyon arıyorsan bu fark mantıklı gelmeyebilir. 120 Hz'lik QG9960 serisi de 48.799 TL'den başlıyor; hızlı oyunlar ya da spor yayınları senin için öncelik değilse 50 Hz'lik QLED modeller bütçeni daha rahat bırakır. Ayrıca fiyatlar kampanyalara ve satıcıya göre değişebildiği için karar vermeden önce güncel fiyatı kontrol etmekte fayda var.
Sonuç: Hangi Bütçeye Hangi Vestel Televizyon?
Kısa bir özet:
- 15 bin TL altı: Vestel 32H8740 / 32H8750 (12.799 TL, sadece kanal izleyenler için)
- 15-25 bin TL: Vestel 32HT9760 (16.999 TL) ya da 43FT9751 (20.999 TL üye)
- 25-35 bin TL: Vestel 43UT9760, 50UT9760, 55UT9760, 55UG9760 ya da QLED 50QT9862 ve 55QT9862
- Fiyat performans: Vestel 55UT9760 (31.999 TL üye, 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos)
- 35-50 bin TL: Vestel 55QT9850 QLED, 65UT9760 ya da 120 Hz'lik 55QG9960
- 50 bin TL üstü: Vestel 65QT9850, 65QG9960 (120 Hz), 75UG9750, 75QT9850 ya da OLED 55OG9950 ve 65OG9950
Kaynak: Fiyat, kampanya ve teknik bilgiler 18 Kasım 2026 tarihinde vestel.com.tr Televizyonlar kategorisi, alt kategorileri, ürün sayfaları ve Kampanyalar sayfasından alınmıştır. Fiyatlar kampanyalara göre değişebilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın