12 bin TL'ye de televizyon alınıyor, 99 bin TL'ye de. Peki aradaki fark ne, senin bütçene hangisi düşüyor? Vestel'in güncel televizyon fiyatlarını bütçe dilimlerine ayırdık, kampanyaları da unutmadık. Vestel'de her ihtiyaca ve bütçeye uygun televizyonun modeli var...

Son Güncelleme: 18 Kasım 2026

18 Kasım 2026 itibarıyla vestel.com.tr'de Vestel televizyon fiyatları 12.799 TL'den (32 inç Vestel 32H8740 ve 32H8750) başlayıp üye fiyatıyla 98.999 TL'ye (65 inç OLED Vestel 65OG9950) çıkıyor. 32 inç modeller 12.799-22.999 TL, 55 inç modeller üye fiyatıyla 31.999-78.999 TL, 65 inç modeller 45.999-98.999 TL arasında. Orta bütçede (25-40 bin TL) 4K Vestel 43UT9760 (25.299 TL), 50UT9760 (27.999 TL), 55UT9760 (31.999 TL), 55UG9760 (32.999 TL) ve QLED 55QT9862 (34.499 TL) öne çıkıyor; fiyat performans tarafında 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos ve C enerji sınıfını 31.999 TL'ye sunan Vestel 55UT9760 dikkat çekiyor. 120 Hz isteyenler için Vestel 55QG9960 48.799 TL'den başlıyor. 4 Kasım-1 Aralık 2026 arasında 55 inç ve üzeri Vestel televizyon alımlarında 32 inç televizyon hediye kampanyası da var.