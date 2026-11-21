Manisa'da Yerin Altında 21 Milyon Yıllık Bir Orman Yatıyor: 6 Noktada İzine Rastlandı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Osmancalı Fosil Ormanı'nda yürütülen jeofizik çalışmalar, yerin altında fosil ağaçların bulunabileceği 6 nokta ortaya koydu. Yaklaşık 21 milyon yıl önce oluşan alan, korunması ve ziyaretçilere açılması için hazırlanan projelerle yeniden gündemde.
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Kaynak: AA
Yunusemre'deki Osmancalı Fosil Ormanı 2024'te tabiat anıtı olarak tescillendi ve jeofizik ölçümlerle incelendi.
Ağaçlar yaklaşık 21 milyon yıl önce volkanik hareketlerle göl tabanına sürüklendi ve tüf altında fosilleşti.
Fosillerin tamamının ortaya çıkarılıp koruma altına alınması ve alanın 2027'de ziyaretçilere açılması hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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