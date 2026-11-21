Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024'te tabiat anıtı olarak tescillenen alan, yaklaşık 34 hektarlık bir bölgeyi kapsıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Manisa Müdürlüğü ile Dokuz Eylül Üniversitesi, bu alanda ortak jeofizik çalışma yürüttü.

Çalışmada manyetik yöntem ve elektrik özdirenç tomografisi kullanıldı. Bu yöntem, yer altındaki kayaçların, toprak katmanlarının ve akışkanların elektrik akımına gösterdiği direnç farkını ölçerek yer altının görüntüsünü oluşturuyor. Ölçümler sonucunda 6 noktada fosil ağaçların bulunabileceği alanlar belirlendi.