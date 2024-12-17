Esad’ın Suriye’den Kaçışı: İsrail Uçağı Vurmak İçin Fırsat Kollamış
Esad’ın Suriye’den Kaçışı: İsrail Uçağı Vurmak İçin Fırsat Kollamış
Suriye’de 13 yıldan fazla süren iç savaş, HTŞ önderliğindeki silahı grupların başkent Şam’ı ele geçirmesi ve Beşar Esad’ın ülkeden kaçmasıyla birlikte sona ermişti. Esad’ın, ailesiyle birlikte Rusya’ya kaçtığı ortaya çıkmıştı. Gürbüz Evren’in Independent Türkçe’deki yazına göre Esad’ın ülkeden kaçışı sırasında adeta 3. Dünya Savaşı’nın kıyısından dönülmüş. Esad’ın Suriye’den kaçacağının istihbaratını alan İsrail, uçağı düşürmek için fırsat kollamış. Rusya’nın, herhangi bir müdahalede İsrail’i hedef alacağını bildirmesi sonrasında uçak güvenle Suriye hava sahasından çıkabilmiş.
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Suriye’de yüzbinlerce kişinin öldüğü, milyonlarca kişinin evinden olduğu kanlı iç savaş Esad’ın ülkeden kaçışıyla resmen sona ermişti.
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Rusya’ya iltica ettiği öğrenilen Esad’ın ülkeden nasıl kaçtığı ise merak ediliyordu. Gürbüz Evren’in Independent Türkçe’de yayınlanan köşe yazısında Esad’ın Suriye’deki son saatleri yer aldı.
İddiaya göre Esad, Rusya’nın Hmeymim hava üssüne giderek kendisini Rusya’a götürecek uçağı beklemeye başladı. Rusya, İsrail’in Esad’a karşı hamle yapacağını düşünerek 4 savaş uçağını Esad’ı Rusya’ya götürecek uçağa eskort etmesi için gönderdi.
İsrail ise üssün çevresinde bulunan birçok bölgeye saldırı düzenlemeye başladı. Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanlığıyla iletişime geçip, Hmeymim üssünden kalkacak uçaklara İsrail savaş uçaklarının ya da diğer hava unsurlarının herhangi bir müdahalesine anında karşılık verileceği uyarısında bulundu.
Rusya ayrıca, Tartus'ta bulunan savaş gemilerinin de Esad’ın uçağına yapılacak bir hamleye karşılık vereceğini bildirdi. Bu sırada ABD, Esad’ın ülkeden kaçacağı istihbaratını aldıklarını ancak herhangi bir hamle yapmayacaklarını Rusya’ya bildirdi. Rusya, İsrail’e "son uyarı" notuyla bir uyarı bildirimi daha gönderdi.
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Son olarak 6 Rus savaş uçağının eskort ettiği Esad’ı taşıyan uçak havalanarak Suriye hava sahasından ayrıldı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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