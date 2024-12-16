Beşar Esad’dan İlk Açıklama: “Ülkeden Ayrılmayı ve İstifa Etmeyi Düşünmedim”

'Savaştaki ilk günden itibaren, ülkesinin kurtuluşunu kişisel çıkarlar için takas etmeyi reddeden kişinin, cephedeki subaylar ve askerlerle birlikte duran aynı kişi olduğunu yeniden teyit ediyorum.

Bu kişi, savaşın en tehlikeli ve yoğun cephe hatlarında teröristlerden sadece birkaç metre uzakta olan kişidir. Savaşın en karanlık yıllarında bile, ailesiyle birlikte halkının yanında kalarak terör bombardımanını ve başkente yönelik tekrarlanan terörist tehditlerini karşılayan aynı kişidir. Filistin ve Lübnan direnişini asla terk etmemiş ve kendisine destek olan müttefiklerini asla aldatmamış bir kişinin, kendi halkını terk etmesi ya da ordusuna ve milletine ihanet etmesi mümkün değildir.”