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Beşar Esad’dan İlk Açıklama: “Ülkeden Ayrılmayı ve İstifa Etmeyi Düşünmedim”

Beşar Esad’dan İlk Açıklama: “Ülkeden Ayrılmayı ve İstifa Etmeyi Düşünmedim”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 15:54

Suriye'de rejimin düşmesiyle birlikte Rusya'ya kaçan Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Açıklama Suriye Devlet Başkanlığı’na ait Telegram kanalından yapıldı. Esad yaptığı açıklamada 8 Aralık sabahın ilk saatlerine kadar Şam’da kaldığını ifade etti. Devrik lider açıklamasında, “8 Aralık’a kadar ülkeden ayrılmayı ve istifa etmeyi düşünmedim” dedi.

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Rusya’ya sığınan devrik lider Beşar Esad, günler süren sessizliğini bozdu. Açıklama Suriye Devlet Başkanlığı’na ait Telegram kanalından paylaşıldı.

Rusya’ya sığınan devrik lider Beşar Esad, günler süren sessizliğini bozdu. Açıklama Suriye Devlet Başkanlığı’na ait Telegram kanalından paylaşıldı.

Esad, 8 Aralık'tan bu yana yaptığı ilk açıklamada istifa etmeyi ve ülkeden ayrıldığını düşünmediğini belirtti.

Esad, 8 Aralık'tan bu yana yaptığı ilk açıklamada istifa etmeyi ve ülkeden ayrıldığını düşünmediğini belirtti.

Esad yaptığı açıklamada 8 Aralık sabahın ilk saatlerine kadar Şam’da kaldığını ifade etti. Devrik lider açıklamasında, “8 Aralık’a kadar ülkeden ayrılmayı ve istifa etmeyi düşünmedim” dedi.

"İstifa etmeyi ve ülkeden ayrılmayı düşünmedim."

"İstifa etmeyi ve ülkeden ayrılmayı düşünmedim."

Açıklamanın bir kısmı şöyle:

'Şam'dan planlı bir şekilde ayrılmadım, 8 Aralık sabahının erken saatlerine kadar kaldım.

Çalışmalarıma oradan devam etmek üzere Hmeimim üssüne geçtim ve son ordu mevzilerinin düşmesiyle Moskova, üs liderliğinden 8 Aralık akşamı derhal Moskova'ya 'tahliye' yapılmasını istedi.'

Suriye’den ayrılışının planlı olmadığını ileri süren Esad, Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittiğini dile getirdi.

Suriye’den ayrılışının planlı olmadığını ileri süren Esad, Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittiğini dile getirdi.

“O sabah Hmeymim hava üssüne ulaştığımda, tüm cephe hatlarından tamamen çekildiğimiz ve son ordu mevzilerinin düştüğü netleşmişti. Bölgedeki saha durumu kötüleşmeye devam ederken, Rus askeri üssü yoğun insansız hava aracı saldırılarına maruz kaldı. Üsten ayrılmanın hiçbir uygulanabilir yolu kalmadığından Moskova, üssün komutasına 8 Aralık Pazar akşamı acil tahliye düzenlenmesi talimatını verdi. Bu, Şam'ın düşüşünden ve son askeri mevzilerin çöküşünden bir gün sonra gerçekleşti.”

“Hiçbir zaman istifa etmeyi ya da sığınma aramayı düşünmedim. Kendi halkını terk etmesi ya da ordusuna ve milletine ihanet etmesi mümkün değildir.”

“Hiçbir zaman istifa etmeyi ya da sığınma aramayı düşünmedim. Kendi halkını terk etmesi ya da ordusuna ve milletine ihanet etmesi mümkün değildir.”

'Savaştaki ilk günden itibaren, ülkesinin kurtuluşunu kişisel çıkarlar için takas etmeyi reddeden kişinin, cephedeki subaylar ve askerlerle birlikte duran aynı kişi olduğunu yeniden teyit ediyorum. 

Bu kişi, savaşın en tehlikeli ve yoğun cephe hatlarında teröristlerden sadece birkaç metre uzakta olan kişidir. Savaşın en karanlık yıllarında bile, ailesiyle birlikte halkının yanında kalarak terör bombardımanını ve başkente yönelik tekrarlanan terörist tehditlerini karşılayan aynı kişidir. Filistin ve Lübnan direnişini asla terk etmemiş ve kendisine destek olan müttefiklerini asla aldatmamış bir kişinin, kendi halkını terk etmesi ya da ordusuna ve milletine ihanet etmesi mümkün değildir.”

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"Suriye’ye ve halkına olan derin bağlılığımı hiçbir şekilde azaltmaz."

"Suriye’ye ve halkına olan derin bağlılığımı hiçbir şekilde azaltmaz."

'Devleti koruma, kurumlarını savunma ve kararlarını son ana kadar destekleme konusundaki kararlılığımı hep sürdürdüm.

Devlet terörün ellerine düştüğünde ve anlamlı bir katkı yapma yeteneği kaybolduğunda, herhangi bir pozisyon amaçsız hale gelir ve işgal anlamsızlaşır. Bu, Suriye’ye ve halkına olan derin bağlılığımı hiçbir şekilde azaltmaz – bu, herhangi bir pozisyon veya koşulda sarsılmayan bir bağdır. Bu bağlılık, Suriye’nin bir gün yeniden özgür ve bağımsız olacağı umuduyla doludur.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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