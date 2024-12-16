Beşar Esad’dan İlk Açıklama: “Ülkeden Ayrılmayı ve İstifa Etmeyi Düşünmedim”
Beşar Esad’dan İlk Açıklama: “Ülkeden Ayrılmayı ve İstifa Etmeyi Düşünmedim”
Suriye'de rejimin düşmesiyle birlikte Rusya'ya kaçan Beşar Esad'dan ilk açıklama geldi. Açıklama Suriye Devlet Başkanlığı’na ait Telegram kanalından yapıldı. Esad yaptığı açıklamada 8 Aralık sabahın ilk saatlerine kadar Şam’da kaldığını ifade etti. Devrik lider açıklamasında, “8 Aralık’a kadar ülkeden ayrılmayı ve istifa etmeyi düşünmedim” dedi.
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Rusya’ya sığınan devrik lider Beşar Esad, günler süren sessizliğini bozdu. Açıklama Suriye Devlet Başkanlığı’na ait Telegram kanalından paylaşıldı.
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Esad, 8 Aralık'tan bu yana yaptığı ilk açıklamada istifa etmeyi ve ülkeden ayrıldığını düşünmediğini belirtti.
"İstifa etmeyi ve ülkeden ayrılmayı düşünmedim."
Suriye’den ayrılışının planlı olmadığını ileri süren Esad, Şam'a girildiğinde Rus koordinasyonuyla Lazkiye'ye gittiğini dile getirdi.
“Hiçbir zaman istifa etmeyi ya da sığınma aramayı düşünmedim. Kendi halkını terk etmesi ya da ordusuna ve milletine ihanet etmesi mümkün değildir.”
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"Suriye’ye ve halkına olan derin bağlılığımı hiçbir şekilde azaltmaz."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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