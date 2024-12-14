HTŞ Lideri Colani’den Kendisiyle Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına “Başını Ört” Talimatı

Dünya gözünü Suriye’deki gelişmelere çevirmiş durumda. Suriye’de Beşar Esad’ı deviren HTŞ, yönetimi ele geçirdi. HTŞ lideri Ebu Muhammed El Colani’nin Suriye’de nasıl uygulamalar yapılacağı merak ediliyor. Bir yandan “Suriye’ye şeriat mı gelecek?” sorusu akıllarda yankılanırken bir yandan HTŞ’nin liberalleştiği ve buna göre uygulamalar benimseyeceği ileri sürülüyor.

Sosyal medyada ne zaman çekildiği bilinmeyen bir video kısa sürede hızla yayılmaya başladı. Görüntülerde genç bir kadının HTŞ lideri Colani ile fotoğraf çektirmek istediği ancak Colani’nin kadına eliyle “Başını ört” talimatı verdiği görülüyor.

Kadın bu talimat üzerine montunun şapkasıyla başını kapatıyor. İşte gündem olan o görüntüler.