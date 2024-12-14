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HTŞ Lideri Colani’den Kendisiyle Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına “Başını Ört” Talimatı

HTŞ Lideri Colani’den Kendisiyle Fotoğraf Çektirmek İsteyen Kadına “Başını Ört” Talimatı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 10:35

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Dünya gözünü Suriye’deki gelişmelere çevirmiş durumda. Suriye’de Beşar Esad’ı deviren HTŞ, yönetimi ele geçirdi. HTŞ lideri Ebu Muhammed El Colani’nin Suriye’de nasıl uygulamalar yapılacağı merak ediliyor. Bir yandan “Suriye’ye şeriat mı gelecek?” sorusu akıllarda yankılanırken bir yandan HTŞ’nin liberalleştiği ve buna göre uygulamalar benimseyeceği ileri sürülüyor. 

Sosyal medyada ne zaman çekildiği bilinmeyen bir video kısa sürede hızla yayılmaya başladı. Görüntülerde genç bir kadının HTŞ lideri Colani ile fotoğraf çektirmek istediği ancak Colani’nin kadına eliyle “Başını ört” talimatı verdiği görülüyor.

Kadın bu talimat üzerine montunun şapkasıyla başını kapatıyor. İşte gündem olan o görüntüler.

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Suriye'de 27 Kasım'da muhalif Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde başlatılan operasyon sonucu 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Devrilen Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya sığındı.

Suriye'de 27 Kasım'da muhalif Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncülüğünde başlatılan operasyon sonucu 61 yıllık Baas rejimi sona erdi. Devrilen Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya sığındı.

Esad'ı deviren HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin Suriye'de nasıl adımlar atacağı merak ediliyor.

Esad'ı deviren HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Colani'nin Suriye'de nasıl adımlar atacağı merak ediliyor.

'Suriye, şeriatla mı yönetilecek?' sorusu bir yandan merak edilirken, diğer yandan HTŞ'nin liberalleştiği ileri sürülüyor.

Sosyal medyada çekildiği tarih bilinmeyen bir video gündem oldu. Gündem olan videoda genç bir kadın, Colani ile fotoğraf çektirmek istiyor. Ancak görüntülerde HTŞ Colani, kadına eliyle "Başını ört" talimatı veriyor.

Sosyal medyada çekildiği tarih bilinmeyen bir video gündem oldu. Gündem olan videoda genç bir kadın, Colani ile fotoğraf çektirmek istiyor. Ancak görüntülerde HTŞ Colani, kadına eliyle "Başını ört" talimatı veriyor.

Görüntülerde, kadının montunun şapkasıyla başını örttüğü görülüyor.

Gündem olan video şöyle👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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