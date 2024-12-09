Evine Dönen Suriyeliler Şam'da Trafik Seli Oluşturdu
Evine Dönen Suriyeliler Şam'da Trafik Seli Oluşturdu
Suriye’de 61 yıllık Bas rejiminin düşmesinin ardından yeni bir sayfa açıldı. Muhalifler 13 yıllık mücadeleyle Şam’ın kontrolünü ele geçirdi. Şam’ı terk edip ülkenin çeşitli kentlerine yerleşen Suriyeliler, Esad rejiminin kontrolünü kaybettiği Şam’a doğru dün akşam saatlerinden itibaren yola çıktı.
Şam’a doğru yola çıkan halk yoğun araç trafiğine neden oldu. Yollar kilitlendi, o anlar kameralar tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA
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Suriye’de Beşar Esad rejimi son buldu. Devrik lider Esad’ın Rusya’nın başkenti Moskova’ya sığındığı bildirildi.
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61 yıllık Bas rejiminin çöküşünün ardından halk terk edip başka kentlere göç ettiği başkent Şam’a dönmeye başladı. Muhaliflerin kontrolü sağladığı Şam’da dönüş yolu yoğun trafik oluşturdu.
Yollarda araç seli kameralar tarafından görüntülendi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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