onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Şam'da Yönetimi Ele Geçiren Colani, Emevi Camii'nde Namaz Kılıp Konuşma Yaptı: Dikkat Çeken Mesajlar!

Şam'da Yönetimi Ele Geçiren Colani, Emevi Camii'nde Namaz Kılıp Konuşma Yaptı: Dikkat Çeken Mesajlar!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
09.12.2024 - 09:20

Suriye'nin başkenti Şam'da yönetimi ele geçiren terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) lideri Ebu Muhammed Colani, Emevi Camii’nde konuşma yaptı. Colani, “Bugün Suriye temizleniyor, 20 yıldan fazla bir süredir kalbim bu an için atıyor' ifadelerini kullandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Liderliğini Ebu Muhammed Colani’nin yaptığı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar Şam’a girdi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı. Suriye'de artık yeni bir dönem başladı. Bu dönemin en kritik ismi ise Ebu Muhammed Colani.

Liderliğini Ebu Muhammed Colani’nin yaptığı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar Şam’a girdi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı. Suriye'de artık yeni bir dönem başladı. Bu dönemin en kritik ismi ise Ebu Muhammed Colani.

Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ'nin lideri Colani, dün Emevi Camii'nde namaz kıldı ve ardından konuşma yaptı.

Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ'nin lideri Colani, dün Emevi Camii'nde namaz kıldı ve ardından konuşma yaptı.

Devrik Suriye devlet başkanı Beşar Esad’a yüklenen Colani özetle şunları söyledi: 👇🏻

Devrik Suriye devlet başkanı Beşar Esad’a yüklenen Colani özetle şunları söyledi: 👇🏻

'Bu zalim bütün Suriye halkına zulmetti. Suriye’yi İran’ın emelleri için bir çiftlik yaptı. Onun hükümdarlığı döneminde Suriye’nin bir captagon fabrikası haline geldi.

Mezhepçiliği, fesadı yaydı ve istediği oldu. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, bugün Suriye temizleniyor. 20 yıldan fazla bir süredir kalbim bu an için atıyor.”

2011’de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız. Gelecek bizim.”

Colani geçmişti El Kaide ve IŞID adına savaşmıştı. İlk röportajını 2015’te Katar merkezli Al Jazeera’ye veren Colani, Suriye’nin şeriat yasalarına göre yönetilmesi gerektiğini ve ülkede Alevi, Şii, Dürzi ve Hristiyanlara yer olmadığını söylemişti.

Colani geçmişti El Kaide ve IŞID adına savaşmıştı. İlk röportajını 2015’te Katar merkezli Al Jazeera’ye veren Colani, Suriye’nin şeriat yasalarına göre yönetilmesi gerektiğini ve ülkede Alevi, Şii, Dürzi ve Hristiyanlara yer olmadığını söylemişti.

Ancak Colani daha sonra batı ile daha olumlu ilişkiler geliştirmeyi başardı. Colani, 2021’de bir Amerikalı gazeteciyle yaptığı ilk röportajında HTŞ’nin Batı için hiçbir tehdit oluşturmadığını ve yaptırımlarınsa ‘adaletsiz’ olduğunu söyledi. Son süreçte ise hem ABD hem Rusya, Colani ile yakın temas içinde.

Ancak Colani daha sonra batı ile daha olumlu ilişkiler geliştirmeyi başardı. Colani, 2021’de bir Amerikalı gazeteciyle yaptığı ilk röportajında HTŞ’nin Batı için hiçbir tehdit oluşturmadığını ve yaptırımlarınsa ‘adaletsiz’ olduğunu söyledi. Son süreçte ise hem ABD hem Rusya, Colani ile yakın temas içinde.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
35
15
7
5
1
1
1
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın