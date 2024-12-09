Şam'da Yönetimi Ele Geçiren Colani, Emevi Camii'nde Namaz Kılıp Konuşma Yaptı: Dikkat Çeken Mesajlar!
Şam'da Yönetimi Ele Geçiren Colani, Emevi Camii'nde Namaz Kılıp Konuşma Yaptı: Dikkat Çeken Mesajlar!
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Liderliğini Ebu Muhammed Colani’nin yaptığı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) ve beraberindeki gruplar Şam’a girdi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ülkeden kaçtı. Suriye'de artık yeni bir dönem başladı. Bu dönemin en kritik ismi ise Ebu Muhammed Colani.
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Türkiye’nin terör örgütü olarak tanımladığı HTŞ'nin lideri Colani, dün Emevi Camii'nde namaz kıldı ve ardından konuşma yaptı.
Devrik Suriye devlet başkanı Beşar Esad’a yüklenen Colani özetle şunları söyledi: 👇🏻
Colani geçmişti El Kaide ve IŞID adına savaşmıştı. İlk röportajını 2015’te Katar merkezli Al Jazeera’ye veren Colani, Suriye’nin şeriat yasalarına göre yönetilmesi gerektiğini ve ülkede Alevi, Şii, Dürzi ve Hristiyanlara yer olmadığını söylemişti.
Ancak Colani daha sonra batı ile daha olumlu ilişkiler geliştirmeyi başardı. Colani, 2021’de bir Amerikalı gazeteciyle yaptığı ilk röportajında HTŞ’nin Batı için hiçbir tehdit oluşturmadığını ve yaptırımlarınsa ‘adaletsiz’ olduğunu söyledi. Son süreçte ise hem ABD hem Rusya, Colani ile yakın temas içinde.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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