Şam'da Yönetimi Ele Geçiren Colani, Emevi Camii'nde Namaz Kılıp Konuşma Yaptı: Dikkat Çeken Mesajlar!

'Bu zalim bütün Suriye halkına zulmetti. Suriye’yi İran’ın emelleri için bir çiftlik yaptı. Onun hükümdarlığı döneminde Suriye’nin bir captagon fabrikası haline geldi.

Mezhepçiliği, fesadı yaydı ve istediği oldu. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, bugün Suriye temizleniyor. 20 yıldan fazla bir süredir kalbim bu an için atıyor.”

2011’de başladığımız yola devam etmeye kararlıyız. Gelecek bizim.”