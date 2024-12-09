İsrail, Boşluğu Fırsat Bildi: 50 Yıl Sonra Suriye Topraklarına Girdiler!
İsrail, Boşluğu Fırsat Bildi: 50 Yıl Sonra Suriye Topraklarına Girdiler!
İsrailli yetkililer, İsrail güçlerinin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi geçerek 1973'ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girdiğini bildirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Golan Tepeleri'nde tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırlarını belirleyen, 1974 yılında imzalanan anlaşmanın Suriye'de Baas rejiminin devrilmesiyle çöktüğünü iddia etti.
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İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyordu. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya dün işgal altında tuttukları Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmeleri talimatı verdiğini açıkladı. İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun işgal altındaki Golan Tepeleri'nin Suriye tarafındaki Şeyh Dağı'nı işgal ettiğini doğruladı.
Yetkililer, İsrail'in hava güçlerinin aynı zamanda hafta sonunda Suriye devletinin askeri varlıklarını da vurduğunu teyit etti. Vurulan hedefler arasında küçük kimyasal silah depoları, radar donanımlı bataryalar, Rus yapımı hava savunma sistemleri ve Scud füzeleri bulunuyor.
Netanyahu, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Bental Dağı’na yaptığı ziyaret esnasında çektiği video mesajda ise şunları söyledi: "50 yıllık anlaşma çöktü. anlaşma çöktü, Suriye askerleri mevzilerini terk etti."
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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