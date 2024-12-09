İsrail, Boşluğu Fırsat Bildi: 50 Yıl Sonra Suriye Topraklarına Girdiler!

Netanyahu ayrıca, 'Netanyahu, 'Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a indirdiğimiz darbelerin doğrudan bir sonucudur.” açıklamasında bulundu.

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