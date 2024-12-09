Kilis’te Yaşayan Suriyeliler Eşeğe Esad Fotoğrafı Takarak Yürüyüş Yaptı
Kilis’te Yaşayan Suriyeliler Eşeğe Esad Fotoğrafı Takarak Yürüyüş Yaptı
İç savaşlarla geçen 13 yılın sonunda muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesiyle birlikte Suriye’de devrilen Esad rejimi, dünden bu yana gündemde. Suriyeliler dört bir yandan kutlama paylaşımı yapıyor. Bir yeni görüntü de Kilis’ten geldi. Suriyeli bir grup eşekle kutlama yapmıştı. O anlar paylaşılmasıyla birlikte kısa sürede etkileşim ve tepki aldı. Gelin detaylara geçelim.
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Eşeğin başına Esad’ın fotoğrafı yapıştırılmıştı ve topluluk olarak yürüyüş düzenlemişlerdi.
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Vatandaşlar eşeğe yapılanı doğru bulmadıklarını dile getirdi.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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