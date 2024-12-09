Kilis’te Yaşayan Suriyeliler Eşeğe Esad Fotoğrafı Takarak Yürüyüş Yaptı

İç savaşlarla geçen 13 yılın sonunda muhaliflerin Şam’ı ele geçirmesiyle birlikte Suriye’de devrilen Esad rejimi, dünden bu yana gündemde. Suriyeliler dört bir yandan kutlama paylaşımı yapıyor. Bir yeni görüntü de Kilis’ten geldi. Suriyeli bir grup eşekle kutlama yapmıştı. O anlar paylaşılmasıyla birlikte kısa sürede etkileşim ve tepki aldı. Gelin detaylara geçelim.