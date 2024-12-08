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Özgür Özel'den Suriye Açıklaması: "Suriyelileri Temsil Eden Bir Geçiş Hükümeti Kurulması Elzemdir."

Özgür Özel'den Suriye Açıklaması: "Suriyelileri Temsil Eden Bir Geçiş Hükümeti Kurulması Elzemdir."

Suriye Özgür Özel
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
08.12.2024 - 19:20

Suriye'de 13 yıldır süren iç savaşın ardından Beşar Esad rejimi çöktü. Muhalif güçlerin Şam'ı ele geçirerek Esad'ın başkentten kaçmasına neden olmasıyla birlikte dünyanın her yerinden Suriyeliler kutlamalara başladı. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin de bugün ülkelerine dönmeye başladıkları belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın silahlı muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirdi ve Esad rejimine son verdi.

Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın silahlı muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirdi ve Esad rejimine son verdi.

Şam'ın düşmesiyle birlikte Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye'de yer alan Suriyelilerin kutlama görüntüleri yayıldı ve ülkelerine dönmeye başladıklarına dair söylemler ortaya atıldı.

Şam'ın düşmesiyle birlikte Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye'de yer alan Suriyelilerin kutlama görüntüleri yayıldı ve ülkelerine dönmeye başladıklarına dair söylemler ortaya atıldı.

Detaylar:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından X hesabından Suriye ile ilgili bir açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından X hesabından Suriye ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Özgür Özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Özgür Özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Bizim Suriye’ye dair önceliğimiz, yurttaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Yıllardır Türkiye’de çeşitli statülerle bulunan Suriyelilerin evlerine dönüşlerini mümkün kılabilecek kapsamlı bir program derhal ortaya konulmalıdır.

Suriye'nin tüm dostlarını, Irak'ta ve Libya'daki hataların tekrarlanmaması adına, tüm Suriyelileri temsil edecek bir geçiş hükümetinin, ardından insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne dayalı demokratik bir rejimin kurulmasına destek vermeye çağırıyoruz.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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