Özgür Özel'den Suriye Açıklaması: "Suriyelileri Temsil Eden Bir Geçiş Hükümeti Kurulması Elzemdir."
Özgür Özel'den Suriye Açıklaması: "Suriyelileri Temsil Eden Bir Geçiş Hükümeti Kurulması Elzemdir."
Suriye'de 13 yıldır süren iç savaşın ardından Beşar Esad rejimi çöktü. Muhalif güçlerin Şam'ı ele geçirerek Esad'ın başkentten kaçmasına neden olmasıyla birlikte dünyanın her yerinden Suriyeliler kutlamalara başladı. Ülkemizde bulunan Suriyelilerin de bugün ülkelerine dönmeye başladıkları belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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Suriye'de 13 yılı aşkın süredir devam eden iç savaşın silahlı muhaliflerin başkent Şam'ı ele geçirdi ve Esad rejimine son verdi.
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Şam'ın düşmesiyle birlikte Beşar Esad'ın ülkeden kaçtığı iddia edildi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye'de yer alan Suriyelilerin kutlama görüntüleri yayıldı ve ülkelerine dönmeye başladıklarına dair söylemler ortaya atıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından X hesabından Suriye ile ilgili bir açıklamada bulundu.
Özgür Özel yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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