Reuters’tan Çok Konuşulacak Suriye İddiası: Esad’ı Devirme Planı 6 Ay Önce Türkiye’ye Bildirildi

13 yıllık iç savaşın ardından Suriye’de Beşar Esad rejimi çöktü, Esad Rusya’ya sığındı. Reuters çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Söz konusu haberde Suriye’nin muhalif kanadından adı açıklanmayan bir kaynağın Esad’ı devirme planını altı ay önce Türkiye’ye ilettiği iddiası yer aldı.

Reuters, bir Türk yetkiliye ise söz konusu iddiayı sordu. Kaynak: “HTŞ bizden emir ya da talimat almıyor ve operasyonlarını bizimle koordine etmiyor.”

Kaynak: Reuters