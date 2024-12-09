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Reuters’tan Çok Konuşulacak Suriye İddiası: Esad’ı Devirme Planı 6 Ay Önce Türkiye’ye Bildirildi

Reuters’tan Çok Konuşulacak Suriye İddiası: Esad’ı Devirme Planı 6 Ay Önce Türkiye’ye Bildirildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2024 - 16:08

13 yıllık iç savaşın ardından Suriye’de Beşar Esad rejimi çöktü, Esad Rusya’ya sığındı. Reuters çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Söz konusu haberde Suriye’nin muhalif kanadından adı açıklanmayan bir kaynağın Esad’ı devirme planını altı ay önce Türkiye’ye ilettiği iddiası yer aldı. 

Reuters, bir Türk yetkiliye ise söz konusu iddiayı sordu. Kaynak: “HTŞ bizden emir ya da talimat almıyor ve operasyonlarını bizimle koordine etmiyor.”

Kaynak: Reuters

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27 Kasım’da Suriyeli muhalifler bir operasyon başlatarak adım adım ülkenin büyük kentlerini ele geçirdi. İlk olarak Halep, ardından Hama ve Humus kontrol altına alınırken son olarak Şam’da da kontrolü ele geçirmeleriyle 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

27 Kasım’da Suriyeli muhalifler bir operasyon başlatarak adım adım ülkenin büyük kentlerini ele geçirdi. İlk olarak Halep, ardından Hama ve Humus kontrol altına alınırken son olarak Şam’da da kontrolü ele geçirmeleriyle 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

Reuters’a konuşan Suriyeli bir muhalif kaynak Esad’ı devirme planını altı ay önce Türkiye’ye ilettiklerini iddia etti.

Reuters’a konuşan Suriyeli bir muhalif kaynak Esad’ı devirme planını altı ay önce Türkiye’ye ilettiklerini iddia etti.

Haberde, muhaliflerin Türkiye’nin üstü kapalı onayı aldıklarını hissettiklerinde Esad’ı devirmek için bir fırsat yakaladıkları ifade edildi. 

Kaynak

Türkiye’ye iletildiği iddia edilen mesaj şöyleydi:

Türkiye’ye iletildiği iddia edilen mesaj şöyleydi:

“İletilen mesaj genel hatlarıyla şunu içeriyordu: “Diğer yol yıllardır işe yaramadı - o yüzden bizimkini deneyin. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsiniz, sadece müdahale etmeyin.”

Türkiye haberdar mıydı?

Türkiye haberdar mıydı?

Reuters’a konuşan bir Türk yetkiliye operasyon haberdar olup olunmadığı soruldu. Türk yetkili ise “HTŞ bizden emir ya da talimat almıyor, operasyonlarını bizimle koordine etmiyor” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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