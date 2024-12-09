Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’ın Düşeceğini Bildiğini Yazdı

Suriye'de artık Beşar Esad dönemi sona erdi. Muhalifler Şam'da kontrolü sağladı ve böylece 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Rus haber ajansı devrik lider Esad'ın Moskova'ya sığındığını bildirdi. Suriye'deki değişim başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeyi yakından ilgilendiriyor.

Gazeteci Ahmet Hakan bugün Hürriyet'te yayımlanan köşe yazısında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?' diye sordu.

Kaynak: Hürriyet