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Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’ın Düşeceğini Bildiğini Yazdı

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam’ın Düşeceğini Bildiğini Yazdı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
09.12.2024 - 11:31 Son Güncelleme: 09.12.2024 - 11:48

Suriye'de artık Beşar Esad dönemi sona erdi. Muhalifler Şam'da kontrolü sağladı ve böylece 61 yıllık Baas rejimi çöktü. Rus haber ajansı devrik lider Esad'ın Moskova'ya sığındığını bildirdi. Suriye'deki değişim başta Türkiye olmak üzere pek çok ülkeyi yakından ilgilendiriyor. 

Gazeteci Ahmet Hakan bugün Hürriyet'te yayımlanan köşe yazısında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Şam'ın düşeceğini biliyor muydu?' diye sordu.

Kaynak: Hürriyet

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Suriye’de muhaliflerin başkent Şam’da kontrolünü sağlamasıyla Beşar Esad rejimi çöktü. Esad, Moskova’ya sığınırken önümüzdeki dönem neler olacağı merak ediliyor.

Suriye’de muhaliflerin başkent Şam’da kontrolünü sağlamasıyla Beşar Esad rejimi çöktü. Esad, Moskova’ya sığınırken önümüzdeki dönem neler olacağı merak ediliyor.

Suriye’de yaşanılanlar Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftalarda Suriye’de yaşanan gerilim üzerine Esad’a görüşme teklifinde bulunduklarını söylemiş ancak Erdoğan geçen günlerde bu teklife olumsuz yanıt aldıklarını bildirmişti.

Suriye’de yaşanılanlar Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen haftalarda Suriye’de yaşanan gerilim üzerine Esad’a görüşme teklifinde bulunduklarını söylemiş ancak Erdoğan geçen günlerde bu teklife olumsuz yanıt aldıklarını bildirmişti.

Gazeteci Ahmet Hakan, Erdoğan’ın son konuşmalarından yola çıkarak “Erdoğan, Şam’ın düşeceğini biliyor muydu?” diye sordu.

Gazeteci Ahmet Hakan, Erdoğan’ın son konuşmalarından yola çıkarak “Erdoğan, Şam’ın düşeceğini biliyor muydu?” diye sordu.

Hakan, muhaliflerin ilerleyişi karşısında Erdoğan’ın sükunetini koruduğunu ve “Suriye’nin istikrarı” dışında vurgusu olmadığını dile getirdi.

Hakan, muhaliflerin ilerleyişi karşısında Erdoğan’ın sükunetini koruduğunu ve “Suriye’nin istikrarı” dışında vurgusu olmadığını dile getirdi.

Ancak Erdoğan’ın iki gün önceki açıklamasını hatırlatan Hakan, Cumhurbaşkanı’nın sözlerini paylaştı:

Ancak Erdoğan’ın iki gün önceki açıklamasını hatırlatan Hakan, Cumhurbaşkanı’nın sözlerini paylaştı:

İdlib, Hama ve Humus. Hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibariyle devam ediyor. Temennimiz kazasız belasız bir şekilde bu yürüyüş devam etsin.”

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Bu açıklamalar üzerine Hakan, yazısında “Demek ki Erdoğan, Şam’ın düşeceğini öngörüyormuş” dedi.

Bu açıklamalar üzerine Hakan, yazısında “Demek ki Erdoğan, Şam’ın düşeceğini öngörüyormuş” dedi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Kendi duseceginden haberi yoktu bunun, enistesinden ogrendi. Esadi ne bilsin