Suriye’de Artık Kim, Nereyi Kontrol Ediyor?
Suriye’de Artık Kim, Nereyi Kontrol Ediyor?
Suriye’de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki muhalifler Şam’a girdi, devrik lider Beşar Esad ise ailesiyle ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığındı. Türkiye destekli grupların da ilerleyişini sürdürmesiyle Suriye'de kontrol sahalarında önemli değişimler yaşandı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım 👇🏻
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Yıllarca donmuş cephe hatlarının ardında kilitli kalan isyancılar, sekiz yıl aradan sonra 27 Kasım sabahı erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında bir şok saldırısı başlatmıştı.
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HTŞ liderliğindeki muhalif gruplar Halep, Hama ve Humus'u aldıktan sonra güneye doğru ilerleyerek başkent Şam'a da girdi. Ülkenin en güney ucundaki Dera bölgesi de HTŞ'nin kontrolünde.
Ülkeden kaçan Esad'a bağlı grupların elinde ise sadece iki vilayet kaldı. Bu iki yer Rus üslerinin de bulunduğu Lazkiye ve Tartus.
Ülkenin kuzeydoğu kesimindeki büyük bir bölge ise terör örgütü YPG'nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) idaresi altında.
Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) da çatışmalar başladığından beri ilerleyişini sürdürüyor. SMO son olarak bugün Münbiç'te kontrolü YPG'den tamamen almayı başardı.
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İşte 8 Aralık itibarıyla Suriye'deki kontrol sahalarında son durum 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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