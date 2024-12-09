onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Suriye’de Artık Kim, Nereyi Kontrol Ediyor?

Suriye’de Artık Kim, Nereyi Kontrol Ediyor?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
09.12.2024 - 10:50 Son Güncelleme: 09.12.2024 - 10:54

Suriye’de terör örgütü HTŞ öncülüğündeki muhalifler Şam’a girdi, devrik lider Beşar Esad ise ailesiyle ülkeyi terk ederek Rusya’ya sığındı. Türkiye destekli grupların da ilerleyişini sürdürmesiyle Suriye'de kontrol sahalarında önemli değişimler yaşandı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım 👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Yıllarca donmuş cephe hatlarının ardında kilitli kalan isyancılar, sekiz yıl aradan sonra 27 Kasım sabahı erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında bir şok saldırısı başlatmıştı.

Yıllarca donmuş cephe hatlarının ardında kilitli kalan isyancılar, sekiz yıl aradan sonra 27 Kasım sabahı erken saatlerde Halep ilinin batı kırsalında bir şok saldırısı başlatmıştı.

HTŞ liderliğindeki muhalif gruplar Halep, Hama ve Humus'u aldıktan sonra güneye doğru ilerleyerek başkent Şam'a da girdi. Ülkenin en güney ucundaki Dera bölgesi de HTŞ'nin kontrolünde.

HTŞ liderliğindeki muhalif gruplar Halep, Hama ve Humus'u aldıktan sonra güneye doğru ilerleyerek başkent Şam'a da girdi. Ülkenin en güney ucundaki Dera bölgesi de HTŞ'nin kontrolünde.

Ülkeden kaçan Esad'a bağlı grupların elinde ise sadece iki vilayet kaldı. Bu iki yer Rus üslerinin de bulunduğu Lazkiye ve Tartus.

Ülkeden kaçan Esad'a bağlı grupların elinde ise sadece iki vilayet kaldı. Bu iki yer Rus üslerinin de bulunduğu Lazkiye ve Tartus.

Ülkenin kuzeydoğu kesimindeki büyük bir bölge ise terör örgütü YPG'nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) idaresi altında.

Ülkenin kuzeydoğu kesimindeki büyük bir bölge ise terör örgütü YPG'nin liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) idaresi altında.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) da çatışmalar başladığından beri ilerleyişini sürdürüyor. SMO son olarak bugün Münbiç'te kontrolü YPG'den tamamen almayı başardı.

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) da çatışmalar başladığından beri ilerleyişini sürdürüyor. SMO son olarak bugün Münbiç'te kontrolü YPG'den tamamen almayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İşte 8 Aralık itibarıyla Suriye'deki kontrol sahalarında son durum 👇🏻

İşte 8 Aralık itibarıyla Suriye'deki kontrol sahalarında son durum 👇🏻

(Aktif ilerleyişler devam ettiği için haritada günlük ve saatlik olarak farklılıklar oluşabiliyor)

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın