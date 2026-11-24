Şantiyede Buldukları Çömlekten 2200 Yıllık Sürpriz Çıktı: İçi Antik Sikkelerle Dolu
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Kazı ekibi, eskiden çiftlik olan alanda yaklaşık 40 santim derinlikte küçük bir seramik kabın içinde sikkeleri buldu.
Sikkeler, Yunan tetradrahmilerinin Celt taklitleri ve üzerlerinde muhtemelen Apollon'u betimleyen bir baş ile miğferli bir atlı yer alıyor.
Alandaki kazılar, 7 bin yılı aşkın yerleşim izlerini ve hazinenin üzerine inşa edilen bir Roma villasını ortaya çıkardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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