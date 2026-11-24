Araştırmacılar 2023 ile 2025 yılları arasında Macaristan'ın batısındaki Szombathely bölgesinde bir trafo merkezi inşaatı öncesinde kazı yaptı. Enerji şirketi E.ON'un açıklamasına göre sikkeler, MÖ 2. yüzyılın sonu ile MÖ 1. yüzyılın başı arasına tarihleniyor. Alan bir zamanlar çiftlik olarak kullanılıyordu ve son on yıllarda sürülen topraktan tek tek birkaç sikke çıkmıştı. Ekip önce birkaç sikke buldu, ardından bölgeyi metal dedektörleriyle tarayınca yaklaşık 40 santim derinlikte küçük bir seramik kabın içine konmuş hazineye ulaştı.

Yaklaşık 2 kilogram ağırlığındaki hazinenin yalnızca ham gümüş olarak değeri günümüzde 2 bin doların üzerinde. Ancak nadirliği ve tarihi değeri nedeniyle paha biçilemez sayılıyor. Macaristan Ulusal Arkeoloji Enstitüsü'nden arkeolog Eszter Kreiter, bunun Avrupa'da ender rastlanan bir buluntu olduğunu belirtti. Kreiter, ülkede benzer son buluntunun 1960'ların sonlarında yapıldığını söyledi.