Solitaire Neden Windows'la Geldi? Mayın Tarlası Ve Kart Oyunlarının Asıl Görevi
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Windows 3.0 ile 1990'da bilgisayarlara gelen Solitaire, Microsoft'un gözünde bir oyundan çok fare kullanmayı öğreten bir dersti.
1. Hikâye 22 Mayıs 1990'da, Windows 3.0'ın piyasaya çıktığı gün başlıyor.
2. Solitaire'i bir stajyer yazdı, kartlarını ise Susan Kare çizdi.
3. Kartı tutup sürüklemek, o yıllarda öğrenilmesi gereken bir beceriydi.
4. Mayın Tarlası ise sağ tıkı öğreten oyun olarak hatırlanıyor.
5. FreeCell ve Hearts'ın da gizli birer görevi vardı.
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