FreeCell, Windows 3.1'e 32 bit program desteği ekleyen Win32s paketiyle gelir, kurulumun doğru yapılıp yapılmadığını anlamak için açılırdı. Hearts ise 1992'de Windows for Workgroups 3.1 ile geldi ve aynı ağdaki bilgisayarlardan birkaç oyuncuyu tek masada buluşturarak ağ özelliğini gösteriyordu. Solitaire 2019'da New York'taki The Strong müzesinin Dünya Video Oyunları Onur Listesi'ne girdi, Microsoft'a göre o güne kadar 500 milyonu aşkın kişi oynamıştı. Windows 8'de klasik sürümler kaldırıldı. Solitaire reklamlı bir koleksiyon olarak geldi, Mayın Tarlası ise mağazaya taşındı. 2020'de, 30. yaşında, Microsoft oyunun hâlâ ayda 35 milyon kişi tarafından oynandığını açıkladı. Mesai arasında gizlice açılan o yeşil masa, Microsoft'un 1990'da verdiği fare dersinin tekrarından başka ne olabilirdi ki?