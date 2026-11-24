Yunan tarihçi Herodot, Mısırlı rahiplerin üzerlerine bit ya da başka bir pislik bulaşmasın diye bütün vücutlarını iki günde bir tıraş ettiğini yazar. Halk arasında da kısa kesilmiş ya da kazınmış baş yaygındı, varlıklılar bunun üstüne insan saçından örülmüş peruk takıyordu. Bitler yine de pes etmedi. Mumyaların saçlarında bit yumurtaları, mezarlarda da ince dişli bit tarakları bulundu.