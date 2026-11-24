Bitlere Peruk, Sivrisineğe Kule: Antik Mısır'da Hijyene Dair 12 Gerçek
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Antik Mısır'da rahipler neden iki günde bir bütün vücutlarını tıraş ediyordu? Cevap bitlerde saklı. Peruktan göz kalemine, Mısırlıların temizlik alışkanlıklarının çoğu hem güzellik hem sağlık hesabıyla doğmuştu.
1. Bitlere karşı en kestirme çözüm tıraştı.
2. Ter kokusu için tarifleri bile vardı.
3. Göz kalemi süsün çok ötesindeydi.
4. Rahipler günde dört kez yıkanıyordu.
5. En ünlü koku tapınaklarda tütüyordu.
6. Çamaşırcılık erkek işiydi, üstelik riskliydi.
7. Diş macunu tarifi papirüse yazılmıştı.
8. Sarayda manikürcülerin şefi bile vardı.
9. Yağ ve merhem gündelik ihtiyaçtı.
10. Her ay üç gün arınma günüydü.
11. Nil hem can suyu hem hastalık kaynağıydı.
12. Sivrisineklere karşı kuleler ve balık ağları vardı.
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