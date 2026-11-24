Bitkiler de insanlar gibi güneşten zarar görebiliyor. Genç bir ağacın gövdesini beyaza boyamak güneş ışığını yansıtıyor ve kabuğun fazla güneş almasını engelliyor. Ağaç tam güneşte iyi büyüse bile gençken güneş yanığına ve diğer hava etkilerine daha açık oluyor.

Fidanların kabuğu olgun ağaçlara göre daha ince ve bu yüzden güneşin sıcağına daha duyarlı. Genç ağaçların tacı da küçük, yaprakları gövdeyi yaz güneşinden ileride koruyacakları kadar korumuyor.

Kışın yapraksız kalan genç ağaç, güneş alçaktayken ışığı yoğun biçimde alıyor. Odun bu ısıyı emiyor, güneş batınca hızla büzülüyor ve bu da kabuğa zarar verebiliyor. Üstelik genç ağaçların güneşe uyum sağlamak için daha az zamanı oldu.

Meksika ya da ABD'nin güneybatısındaki çöller gibi çok sıcak iklimlerde ağaçlar yıl boyu güneş yanığına yatkın olabiliyor. İnsanlar bu yüzden güney ve güneybatıya bakan gövde yüzünü beyaza boyuyor.