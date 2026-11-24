Bazı Ağaçların Gövdesi Neden Beyaza Boyanır?
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Bahçelerde ve mahalle aralarında gövdesi beyaza boyanmış ağaçlara sık rastlanır. Uygulamanın kökeni, eski Yunanlıların bahar geleneğine ve kirecin ağaçları temizlediği inancına uzanıyor. Doğru yapıldığında beyaz boya, özellikle genç ağaçları güneşten, sert havadan ve bazı zararlılardan koruyabiliyor. Her ağaç için gerekli değil ama meyve bahçelerinde ve güneşin çok sert olduğu yerlerde köklü bir alışkanlık.
Beyaz boya genç ağaçların kabuğunu güneş yanığından koruyor
Kışın ani çözülme ve donma, meyve ağaçlarının gövdesini çatlatabiliyor
Beyaz gövde zararlıları şaşırtıyor, ama boyayı doğru sürmek şart
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