Havadan çekilen fotoğraflar, dış surlardan küçük iç avlulara ve çıkıntı yapan burçlara uzanan karmaşık bir savunma sistemini gözler önüne seriyor. Dış çevrenin dokuz kenarlı olduğu ve köşelerinde yuvarlak çıkıntılar bulunduğu ifade ediliyor. Aynı özellikler iç savunma yapılarında da görülüyor.

En geniş çevre yaklaşık 77 metre genişliğinde. İçeride ise hendeklerle ayrılmış iki küçük savunma halkası merkezi alanı koruyor. Burçlar sayesinde savunmacılar surların farklı bölümlerini görebiliyor ve koruyabiliyordu. Burçlu tahkimatlar genellikle çok daha sonraki dönemlerle ilişkilendirilse de bu yapı, tarih öncesi inşaatçıların büyük kolektif projeleri organize edebildiğini gösteriyor.

Fotoğraf: Acciona, Tera S.L.