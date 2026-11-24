Güneş Paneli Kurulacak Arazide Gizemli Kale Buldular: İçinde 2 Bin Yıllık Roma Hançeri Var
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İspanya'nın Extremadura bölgesinde güneş enerjisi santrali için yürütülen ön çalışmalar sırasında beklenmedik bir keşif yapıldı. Arkeologlar, yaklaşık 5 bin yıllık karmaşık bir savunma sistemine sahip kalenin yanı sıra, yüzyıllar sonra buraya gömülmüş Roma dönemine ait bir adamın kalıntılarına ulaştı. Adamın yanında bir Roma askeri hançeri de bulundu.
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Santral öncesi yürütülen kazılarda Almendralejo yakınlarında Bakır Çağı'na ait büyük bir yerleşim ortaya çıktı.
Dokuz kenarlı dış sur ve burçlarla donatılan kale, tarih öncesi için olağanüstü bir planlamaya işaret ediyor.
Kale terk edildikten yaklaşık 2 bin 500 yıl sonra gömülen adamın kimliği hala bir muamma.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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