onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Uzman İsimlerden Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Suriyelilerin Dönüşü Kiraları Nasıl Etkileyecek?

Uzman İsimlerden Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Suriyelilerin Dönüşü Kiraları Nasıl Etkileyecek?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
09.12.2024 - 15:41

Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Suriyelilerin ülkelerine döneceği beklentisi oluştu. Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli sığınmacının yaklaşık 600 bin konutta yaşadığı tahmin ediliyor. Sektör yetkilileri, göçmenlerin dönüşünün kira fiyatları üzerinde olumlu etkileri olacağını öngörüyor. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde önümüzdeki dönemlerde gözle görülür geri çekilmeler görülebilir. Hadi gelin detaylara bakalım. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında, Türkiye'de sayıları 3 milyonu geçen Suriyeli sığınmacıların bir bölümünün geri dönebileceği beklentisi oluştu.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında, Türkiye'de sayıları 3 milyonu geçen Suriyeli sığınmacıların bir bölümünün geri dönebileceği beklentisi oluştu.

Suriyelilerin dönüşü gerçekleşirse bundan kira fiyatlarının da etkileneceği düşünülüyor. Türkiye genelinde göçmenlerin toplam 600 bin konutta yaşadığı, bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.

Suriyelilerin dönüşü gerçekleşirse bundan kira fiyatlarının da etkileneceği düşünülüyor. Türkiye genelinde göçmenlerin toplam 600 bin konutta yaşadığı, bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.

Kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması nedeniyle fiyatların arttığını belirten sektör yetkilileri, Suriyelilerin boşaltacağı evler ile birlikte kiralık konut arzının yükseleceğini ifade ediyor.

Kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması nedeniyle fiyatların arttığını belirten sektör yetkilileri, Suriyelilerin boşaltacağı evler ile birlikte kiralık konut arzının yükseleceğini ifade ediyor.

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan "Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz" dedi.

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan "Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz" dedi.

Akdoğan şu ifadeleri kullandı: 

'Boşalan evlerin hızlı şekilde kiraya verilmesi için mülk sahipleri ağır şartlar sunamayacaktır diye düşünüyorum. Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz. Ancak bu durum her yer için geçerli olmayacaktır. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde olacaktır. Kendi vatandaşımız için ciddi seçenek ve alternatifler ortaya çıkacak. Eve ulaşma ve ev kiralama biraz daha kolaylaşacaktır.'

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise bu konuda net bir rakam ve oran vermenin gerçekçi olmayacağını belirterek yine de kendi tahminini yüzde 20-25 düşüş olarak açıkladı.

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise bu konuda net bir rakam ve oran vermenin gerçekçi olmayacağını belirterek yine de kendi tahminini yüzde 20-25 düşüş olarak açıkladı.

Aşa, şunları söyledi: 

'Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Bir evde 10 kişi kalabiliyor ve ranza sistemi daha kurabiliyorlardı.'

'Suriyelilerin yüzde 10'u bile geri dönse bu çok ciddi etki yaratır. Bunun gerçekleşmesi kira fiyatlarını kısmen düşürebilir. Tam geri dönüşün oranı bilinmeden net bir rakam verilemez ama tahminler yüzde 20 yüzde 25 indirime işaret ediyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
26
23
11
3
2
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın