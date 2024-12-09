Uzman İsimlerden Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Suriyelilerin Dönüşü Kiraları Nasıl Etkileyecek?
Uzman İsimlerden Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Suriyelilerin Dönüşü Kiraları Nasıl Etkileyecek?
Esad rejiminin devrilmesiyle Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerine göç eden Suriyelilerin ülkelerine döneceği beklentisi oluştu. Türkiye'deki 3 milyon Suriyeli sığınmacının yaklaşık 600 bin konutta yaşadığı tahmin ediliyor. Sektör yetkilileri, göçmenlerin dönüşünün kira fiyatları üzerinde olumlu etkileri olacağını öngörüyor. Özellikle Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerde önümüzdeki dönemlerde gözle görülür geri çekilmeler görülebilir. Hadi gelin detaylara bakalım.
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında, Türkiye'de sayıları 3 milyonu geçen Suriyeli sığınmacıların bir bölümünün geri dönebileceği beklentisi oluştu.
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Suriyelilerin dönüşü gerçekleşirse bundan kira fiyatlarının da etkileneceği düşünülüyor. Türkiye genelinde göçmenlerin toplam 600 bin konutta yaşadığı, bunların yarısının da İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.
Kiralık konut tarafında arz-talep dengesinin bozuk olması nedeniyle fiyatların arttığını belirten sektör yetkilileri, Suriyelilerin boşaltacağı evler ile birlikte kiralık konut arzının yükseleceğini ifade ediyor.
İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan "Suriyeli göçmenler belirli bölgelerde yoğunlaşıyordu. Özellikle o bölgelerde kira fiyatlarının normalleşeceğini ve bir süre stabil kalacağını düşünüyoruz" dedi.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise bu konuda net bir rakam ve oran vermenin gerçekçi olmayacağını belirterek yine de kendi tahminini yüzde 20-25 düşüş olarak açıkladı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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