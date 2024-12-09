Uzman İsimlerden Kira Fiyatlarına İlişkin Açıklama: Suriyelilerin Dönüşü Kiraları Nasıl Etkileyecek?

Aşa, şunları söyledi:

'Konut kiralarının artmasının ana sebeplerinden birisi göçmen ve mültecilerdi. Özellikle birkaç aile bir araya gelince yüksek kiraları ödeyebiliyorlardı. Bir evde 10 kişi kalabiliyor ve ranza sistemi daha kurabiliyorlardı.'

'Suriyelilerin yüzde 10'u bile geri dönse bu çok ciddi etki yaratır. Bunun gerçekleşmesi kira fiyatlarını kısmen düşürebilir. Tam geri dönüşün oranı bilinmeden net bir rakam verilemez ama tahminler yüzde 20 yüzde 25 indirime işaret ediyor.'