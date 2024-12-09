Twitter'da 1 Milyonu Aşkın Takipçisi Vardı! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Türkiye'yi Terk Etme Kararı Aldı!
Twitter'da 1 Milyonu Aşkın Takipçisi Vardı! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Türkiye'yi Terk Etme Kararı Aldı!
Twitter'da bağımsız gazetecilik yapan İbrahim Haskoloğlu, aldığı tehditler nedeniyle Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. 28 yaşındaki Haskoloğlu, uluslararası medyada en fazla yer alan gazetecilerden biri olduğunu kendi ülkesinde ise hiç değer görmediğini vurguladı. Genç gazeteci ayrıca, 'Bir köşede öldürülmek istemediğim için bu kararı alıyorum' ifadelerini kullandı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.
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İbrahim Haskoloğlu, Türkiye'den tamamen taşınma kararı aldığını ve bu kararı almasının nedeninin tehditler ve yalnızlık olduğunu açıkladı. Türkiye'de hiçbir mahkemeden ceza almadığını ve hepsinden aklandığını belirten Haskoloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı bile dava kazandığını ifade etti.
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Haskoloğlu paylaşımında, "Haberlerimden dolayı son 2 aydır çok ciddi şekilde tehdit edilmeye başlandım ve kendi evimden ayrılmak zorunda kaldım. Bunu paylaştığımda kimse aramadı bile, yanımda durmadı. Aldığım risklere baktığımda toplumdan iftiralara uğradım ve kaçak gibi farklı şehirlerde yaşamaya başladım. Bunları utandığımdan da hiç anlatmadım" ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki Haskoloğlu, uluslararası medyada en fazla yer alan gazetecilerden biri olduğunu kendi ülkesinde ise hiç değer görmediğini vurguladı. Genç gazeteci ayrıca, "Bir köşede öldürülmek istemediğim için bu kararı alıyorum" ifadelerini kullandı.
İbrahim Haskoloğlu'nun paylaşımı 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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