Twitter'da 1 Milyonu Aşkın Takipçisi Vardı! Gazeteci İbrahim Haskoloğlu Türkiye'yi Terk Etme Kararı Aldı!

Twitter'da bağımsız gazetecilik yapan İbrahim Haskoloğlu, aldığı tehditler nedeniyle Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. 28 yaşındaki Haskoloğlu, uluslararası medyada en fazla yer alan gazetecilerden biri olduğunu kendi ülkesinde ise hiç değer görmediğini vurguladı. Genç gazeteci ayrıca, 'Bir köşede öldürülmek istemediğim için bu kararı alıyorum' ifadelerini kullandı. Hadi gelin detaylara birlikte bakalım.