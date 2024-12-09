İbrahim Haskoloğlu Kimdir? Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan İbrahim Haskoloğlu Hakkında Merak Edilenler
İbrahim Haskoloğlu Kimdir? Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan İbrahim Haskoloğlu Hakkında Merak Edilenler
Son dönemin en çok konuşulan gazetecilerinden biri olan İbrahim Haskoloğlu, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımlarla ciddi bir takipçi kitlesine erişen Haskoloğlu, çok fazla tehdit aldığını ve bu yüzden Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın ardından pek çok kişi İbrahim Haskoloğlu'nun kariyerini ve hayatını araştırmaya başladı.
Peki, İbrahim Haskoloğlu kimdir? Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyuran genç gazeteci kaç yaşında ve nereli? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter'da bağımsız gazetecilik yapan İbrahim Haskoloğlu, 9 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla bir kez daha gündem oldu. Twitter (X) platformunda 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Haskoloğlu, bir dönem tutuklandığı için gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İbrahim Haskoloğlu Kimdir?
İbrahim Haskoloğlu'nun Mesleği Nedir?
İbrahim Haskoloğlu Neden Gündemde?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın