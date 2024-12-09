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İbrahim Haskoloğlu Kimdir? Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan İbrahim Haskoloğlu Hakkında Merak Edilenler

İbrahim Haskoloğlu Kimdir? Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan İbrahim Haskoloğlu Hakkında Merak Edilenler

Onur Özcan
Onur Özcan - Yaşam Editörü
09.12.2024 - 17:01

Son dönemin en çok konuşulan gazetecilerinden biri olan İbrahim Haskoloğlu, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımlarla ciddi bir takipçi kitlesine erişen Haskoloğlu, çok fazla tehdit aldığını ve bu yüzden Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın ardından pek çok kişi İbrahim Haskoloğlu'nun kariyerini ve hayatını araştırmaya başladı.

Peki, İbrahim Haskoloğlu kimdir? Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyuran genç gazeteci kaç yaşında ve nereli? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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Twitter'da bağımsız gazetecilik yapan İbrahim Haskoloğlu, 9 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla bir kez daha gündem oldu. Twitter (X) platformunda 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Haskoloğlu, bir dönem tutuklandığı için gündeme gelmişti.

Twitter'da bağımsız gazetecilik yapan İbrahim Haskoloğlu, 9 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamayla bir kez daha gündem oldu. Twitter (X) platformunda 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Haskoloğlu, bir dönem tutuklandığı için gündeme gelmişti.

Tutuklanma haberi için sizi şöyle alalım👇

İbrahim Haskoloğlu Kimdir?

İbrahim Haskoloğlu Kimdir?

1996 yılında Malatya'da dünyaya gelen İbrahim Haskoloğlu, eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. Radyo - Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olan Haskoloğlu, eğitimi sırasında pek çok röportaja imza attı.

Bir kuruma bağlı olmadan çalışmalarını sürdüren ve Twitter (X) hesabıyla milyon takipçiye ulaşan Haskoloğlu, sosyal medya hesabında paylaştığı haberlerle takipçilerine hitap ediyor. 

28 yaşındaki Haskoloğlu, ülkesinde hiç değer görmemesinden yakınarak ölüm tehditleri aldığını açıkladı. ''Bir köşede öldürülmek istemiyorum'' diyen bağımsız gazeteci, Türkiye'yi terk etme kararı aldı.

İbrahim Haskoloğlu'nun Mesleği Nedir?

İbrahim Haskoloğlu'nun Mesleği Nedir?

İbrahim Haskoloğlu, üniversite eğitiminden itibaren bugüne kadar pek çok kurum ve kuruluşta gazetecilik yaptı. 28 yaşındaki gazeteci, şu anda çalışmalarını YouTube kanalından ve X hesabından yürütmeyi tercih ediyor.

Haskoloğlu, özellikle Donald Trump'ın ilk ABD Başkanlığı döneminde görev yapan Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton ve Venezuela'daki olaylarda önemli rol oynayan Guaido ile yaptığı röportajlarıyla adından söz ettirmişti. Şu anda da sosyal medya üzerinden haberlere ilişkin yorumları ve düşünceleri ile kitlelere seslenmeye devam ediyor.

İbrahim Haskoloğlu Neden Gündemde?

İbrahim Haskoloğlu Neden Gündemde?

İbrahim Haskoloğlu, 9 Aralık 2024 tarihinde Türkiye'den taşınma kararı aldığını ve bu kararı alma nedeninin tehditler ve yalnızlık olduğunu açıkladı. Haskoloğlu'nun aldığı bu karar gündem oldu.

Sosyal medya hesabından da bir paylaşım yapan genç gazeteci, yaptığı haberlerden dolayı son iki aydır çok ciddi şekilde tehdit edildiğini ve evinden taşınmak zorunda kaldığını söyledi. Bu süreçte kimseden görmediğini söyleyen Haskoloğlu, Türkiye'yi tamamen terk etme kararı aldığını duyurdu.

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Onur Özcan
Onur Özcan
Yaşam Editörü
Çok okur, çok araştırır ama en çok da ''yazar''. Onun için her şeyde bir içerik potansiyeli var. Önemli olan, o potansiyeli ortaya çıkarıp fikri kıymetli içeriğe dönüştürebilmek.
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