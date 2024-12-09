İbrahim Haskoloğlu Kimdir? Türkiye'yi Terk Etme Kararı Alan İbrahim Haskoloğlu Hakkında Merak Edilenler

Son dönemin en çok konuşulan gazetecilerinden biri olan İbrahim Haskoloğlu, yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımlarla ciddi bir takipçi kitlesine erişen Haskoloğlu, çok fazla tehdit aldığını ve bu yüzden Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyurdu. Bu kararın ardından pek çok kişi İbrahim Haskoloğlu'nun kariyerini ve hayatını araştırmaya başladı.

Peki, İbrahim Haskoloğlu kimdir? Türkiye'den ayrılma kararı aldığını duyuran genç gazeteci kaç yaşında ve nereli? Aradığınız tüm soruların cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.