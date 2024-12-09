Bu Bir ‘SON DAKİKA’ Anketidir! 2024 Yılının En İyi Gazetecisini Seçiyoruz
Bu Bir ‘SON DAKİKA’ Anketidir! 2024 Yılının En İyi Gazetecisini Seçiyoruz
‘Ne seneydi be’ dememize ve 2025’e girmemize artık sayılı günler kala ‘bizim sektörden’ bir anketle karşınızdayız. Yılın en iyi, en başarılı gazetecisini seçiyoruz.
Spordan gündeme, magazinden televizyon haberlerine birçok dalda adayları sizler için sıraladık, seçim sizin.
Yılın en iyi gazetecisi kim?
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2024 YILININ EN İYİ GAZETECİSİ KİM?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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