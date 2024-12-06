2024 Yılının En İtici Ünlüsünü Seçiyoruz!

Mehmet Ali Erbil:

Uzun bir yayın hayatı geçmişi olan Mehmet Ali Erbil, zamanla çok fazla değişti. TikTok yayınlarındaki tuhaf karşılanabilecek davranışlarıyla dikkatleri üzerine çekti. TikTok, başlı başına her karakteri barındıran bir platform olan bir sosyal medya aracı. Kadınlarla yaptığı yayınlarda kötü anılan Mehmet Ali Erbil'in aynı zamanda yasa dışı bahisle adının geçmesi, onu bu listeye eklememize neden oldu.

Deniz Akkaya:

Bir gece ansızın X'te yaptığı paylaşımlarla kızının kendisini balkona kitlediğini ve şiddet uyguladığını duyuran Deniz Akkaya, geçtiğimiz aylarda oldukça çetrefilli bir yola girdi. 'Burnu sürtsün diye' kızını Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim eden, sonradan babası tarafından alındığında da iddialarına dur durak bilmeden devam eden Deniz Akkaya, hem kızının hem de eski eşinin iddialarıyla gözleri üzerine çekmişti. Büyük bir hırsla paylaşım yapan Deniz Akkaya, sosyal medya kullanıcılarının en tartıştığı isimlerden biriydi.

Hakan Ural:

Senelerdir sunucu koltuğunda oturduğu sabah programında yaptığı açıklamalar ve yorumlarla gündeme oturup tepki çeken Hakan Ural, bu sene de dumura uğratan açıklamalarına devam etti. 'Ben tek Osmanlı tokadıyla adamın boynunu kırarım. İkinciyi vurmam. Hayatımda kimseye iki defa vurmadım, hep bir. Boynunu kırarım...' bunlardan yalnızca bir tanesiydi.

Yusuf Güney:

Uzun yıllardır astral seyahat yaptığını, COVID-19 çıkmadan önceki toplantılara katıldığını, Armageddon savaşının çok yakında gerçekleşeceğini ve uzaylılarla tanışmamıza az kaldığını iddia eden Yusuf Güney, bu sene de formundan hiçbir şey kaybetmedi. Katıldığı her programda doğaüstü varlıklarla konuştuğunu ve dünyanın yok olacağını dile getirdi.

Bircan Bali:

Bu sene sabit bir magazin programında sunuculuk yapmasa da açıklamalarıyla sık sık gündem olan Bircan Bali'nin sallamadığı ünlü kalmadı. Hasan Can Kaya'ya 'yeteneksiz', Meryem Uzerli'ye 'gereğinden fazla büyütülmüş ünlü', Hülya Avşar'a 'metres' yakıştırmasında bulunan Bali, sayamayacağımız kadar çok ünlüye sataştı.

Buket Aydın:

Haber sunucusu Buket Aydın, birkaç yıl önce programına konuk aldığı isimler için (örneğin: Kemal Kılıçdaroğlu) dalga geçer bir tarzda konuşması onu bizim için biraz itici kılmıştı. Daha sonrasında erkeklerin amaçları ve görevleri hakkında yaptığı konuşmayla da kendini konuşturdu. İlişkisi olduğu hiçbir erkeğe, özel günler dışında hediye almadığını belirten Buket Aydın, yakın bir arkadaşı olsa dahi birlikte yemeğe çıktığı bir erkeğin hesabını mutlaka ödemesi gerektiğini açıklaması tepki çekmişti.

Hülya Avşar:

YouTube'daki Bir Hülya Avşar Sohbeti programında aklınıza gelebilecek konukları ağırlayan Hülya Avşar, bu sene ünlü isimlere yönelttiği köşeye sıkıştıran, kimileri tarafından da 'hadsiz' bulunan sorularla gündeme oturdu. Deşilmeyecek konuları ısrarla deşmesi, her konuda fikrini tek doğruymuş gibi vurgulaması göze batmıştı.

Arto:

Bir dönemin popüler şarkıcılarından, senelerdir sivri açıklamaları, polemikleri ve davalarıyla gündemden düşmeyen Arto, yılın ilk yarısında Beyaz Magazin programının sunucu koltuğunda Hande Sarıoğlu ve Yağmur Çevik ile birlikte oturdu. Her sabah milyonlarca kişiyle buluşan Arto'nun sunuculuğunu sürdürdüğü süre boyunca ünlü/ünsüz kadınları aşağılayan ifadeler kullanması, magazin olaylarına oldukça çirkin bir yerden yaklaşması ve kimseye saygı duymaması oldukça tepki çekmişti.

Hande Sarıoğlu:

Beyaz Magazin sunucu koltuğunda oturan bir başka isim olan Hande Sarıoğlu da tıpkı koltuk arkadaşı Arto gibi kadınları aşağılayıcı birçok yorumda bulundu. Farah Zeynep Abdullah, Şeyma Subaşı, Hadise gibi isimler bir an olsun Hande Sarıoğlu'nun çirkin yorumlarından kurtulamadı.

Tamer Karadağlı:

Çocuklar Duymasın'ın Haluk'u Tamer Karadağlı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olduktan sonra krizlere yol açan birçok açıklamaya imza attı. 'Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale devri bitti.' açıklamaları meslektaşları başta olmak üzere herkesin büyük tepkisini çekmişti.