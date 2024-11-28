2024 Yılının En Güvenilir Ünlüsünü Seçiyoruz!

2024 yılını kapatırken siz değerli Onedio okuyucularına hem eğlenceli hem de güvenilir içerikler sunmaya devam ediyoruz. Bu yıla genel olarak baktığımızda ne yaşadığımızı pek anlamlandıramadık. İyi bir yıl mıydı yoksa kötü mü, karar veremiyoruz. 2024 yılı ünlülerimiz için de oldukça karmaşık bir yıl oldu. Bize güven veren ve ne derse peşinden koşacağımız çok sayıda davranışa şahit olduk. Kimi ünlümüzden biraz uzaklaştık sanki... Kimi ünlümüzü ise aileden biri olarak kabul ettik. Evet, işte o ankete adım adım yaklaşıyoruz!!!!!

Sizce 2024 yılının en güvenilir ünlüsü kim?

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