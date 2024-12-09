Suriye'deki Esad Rejiminin İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi
Suriye'deki Esad Rejiminin İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi
Suriye'de saat başı önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sednaya Hapishanesi'nde bulunan tutsakların serbest bırakıldığı gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu haberin ardından pek çok kişi, Suriye'de devrilen Esad rejiminin işkenceleriyle bilinen bu hapishanesi hakkında araştırma yapmaya başladı.
Peki, Sednaya Hapishanesi ne zaman kuruldu? İnşa edilme amacı neydi? Bu hapishaneye gelen insanlara ne oluyordu? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.
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Suriye'nin başkenti Şam'ın yaklaşık 30 kilometre kuzeyinde, dağlık bir bölgede konumlanan Sednaya Hapishanesi, binlerce tutukluya ev sahipliği yapıyor. Tabii ''ev sahipliği'' kavramı burada çok başka anlamlara sahip.
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Suriye Eski Devlet Başkanı Hafız Esad (Beşar Esad'ın babası), bu cezaevini 1980'li yıllarda inşa ettirdi. O günden sonra Suriye'de ''Saydnaya (Sednaya)'' kelimesi; akılalmaz işkenceler ve toplu infazlarla eş anlamlı hale geldi. Peki Hafız Esad, neden böyle bir yeri inşa ettirme ihtiyacı duymuştu?
Çünkü bu askeri hapishane, Esad ailesi için gücü elinde tutmak ve muhalifleri korkutmak için önemli bir aparat olacaktı. Bu hapishanede amaç, insanları sorgulamak veya konuşturmak değildi. Suriyeli insan hakları aktivistleri, bu cezaevinin kuruluş amacının tutukluları sindirmek, aşağılamak ve tam anlamıyla cezalandırmak olduğunu söylüyor.
2011 yılında halkın ayaklanması ve protestoların artmasından sonra, Hafız Esad'ın oğlu Beşar Esad da muhalifleri gözaltına almak ve onları cezalandırmak için bu hapishaneyi kullandı.
Savunma Bakanlığı'nın yetkisi altında olan bu hapishane, askeri polis tarafından yönetiliyordu.
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Tutukluların çoğu barışçıl gösteri yapan protestocular, insan hakları aktivistleri ve gazetecilerden oluşuyordu. Ayrıca Esad'a karşı ayaklanan, hükümetin vatana ihanet veya firarla suçladığı Suriye ordusu mensupları da burada tutuluyordu.
Uluslararası Af Örgütü'nün yayınladığı raporlara göre, 2011 yılından bu yana bu hapishanede tutulan binlerce tutuklunun toplu infazlarda asıldığı söyleniyor. Tanıkların söylediğine göre, gizli bir şekilde gerçekleşen bazı infazlar, Suriye'nin güvenliğinden sorumlu üst düzey yöneticilerin huzurunda gerçekleşmiş!
Sednaya'ya nakledilen tutuklular en acımasız koşullar altında gözaltında tutuluyordu. Tutukluların konuşmaları, fısıldamaları ve hatta öksürerek boğazlarını temizlemeleri bile yasaktı.
İşkence sırasında çığlık atmalarına ya da inlemelerine izin verilmiyordu.
2021 yılında yayınlanan bir rapor, 30 binden fazla insanın Sednaya Hapishanesi'nde öldüğünü ortaya koyuyor. Bu sayı, sadece bu hapishanede hayatını kaybedenlerin sayısı!
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Birçok tutuklunun, devamlı işkence ve insanlık dışı koşullara dayanamadığı için burada hayatını kaybettiği söyleniyor. Hayatta kalmayı başaranlar ise ömür boyu taşıyacakları kalıcı izler ve travmalarla yaşamaya devam ediyor. Tabii buna ''yaşamak'' denirse!
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