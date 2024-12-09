Suriye'deki Esad Rejiminin İşkence Merkezi: Sednaya Hapishanesi

Suriye'de saat başı önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Sednaya Hapishanesi'nde bulunan tutsakların serbest bırakıldığı gelişmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu haberin ardından pek çok kişi, Suriye'de devrilen Esad rejiminin işkenceleriyle bilinen bu hapishanesi hakkında araştırma yapmaya başladı.

Peki, Sednaya Hapishanesi ne zaman kuruldu? İnşa edilme amacı neydi? Bu hapishaneye gelen insanlara ne oluyordu? Hepsinin cevabını bu içeriğimizde bulabilirsiniz.

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