Suriye'de Rejim Düştü, Borsa İstanbul'da Çimento ve İnşaat Hisseleri Tavan Oldu

Suriye'de Beşar Esad yıllar sonra devrildi. Rejimin düşmesiyle birlikte Esad ve ailesi Moskova'ya sığındı ve geride parçalanmış bir ülke bıraktı. Suriye'de oluşan güncel durumda 'yeniden inşa' hayalleri de doğmaya başladı. Savaş sebebiyle taş taş üstünde kalmayan bölgelerde geri dönmek isteyen halk için büyük bir atılım gerekiyor. Bu yeniden inşa ihtimali de Türk yatırımcılarının iştahını (!) artırdı. Borsaya gündemin yansıması dikkat çekti.