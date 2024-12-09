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Suriye'de Rejim Düştü, Borsa İstanbul'da Çimento ve İnşaat Hisseleri Tavan Oldu

Suriye'de Rejim Düştü, Borsa İstanbul'da Çimento ve İnşaat Hisseleri Tavan Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
09.12.2024 - 12:09

Suriye'de Beşar Esad yıllar sonra devrildi. Rejimin düşmesiyle birlikte Esad ve ailesi Moskova'ya sığındı ve geride parçalanmış bir ülke bıraktı. Suriye'de oluşan güncel durumda 'yeniden inşa' hayalleri de doğmaya başladı. Savaş sebebiyle taş taş üstünde kalmayan bölgelerde geri dönmek isteyen halk için büyük bir atılım gerekiyor. Bu yeniden inşa ihtimali de Türk yatırımcılarının iştahını (!) artırdı. Borsaya gündemin yansıması dikkat çekti.

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Suriye'de Beşar Esad devrilirken siyaset olarak yeni düzenin sinyalleri de verilmeye başlandı. Ancak geri dönmek isteyenler için de büyük bir yeniden inşa süreci gerekiyor.

Suriye'de Beşar Esad devrilirken siyaset olarak yeni düzenin sinyalleri de verilmeye başlandı. Ancak geri dönmek isteyenler için de büyük bir yeniden inşa süreci gerekiyor.

Bazı bölgelerde taş taş üstünde kalmazken yakıp yıkılan kentlerin yeniden inşasında bölgedeki güçlerin etkin çalışması bekleniyor.

Bazı bölgelerde taş taş üstünde kalmazken yakıp yıkılan kentlerin yeniden inşasında bölgedeki güçlerin etkin çalışması bekleniyor.

Türkiye'nin de bu inşa sürecinde rol alacağını düşünen Türkiye'deki yatırımcılar beklentilerini borsaya yansıttı.

Türkiye'nin de bu inşa sürecinde rol alacağını düşünen Türkiye'deki yatırımcılar beklentilerini borsaya yansıttı.

Borsa İstanbul'da çimento ve inşaat hisseleri tavana yakın şekilde seyretmeye başladı.

Borsa İstanbul'da çimento ve inşaat hisseleri tavana yakın şekilde seyretmeye başladı.

12.05 itibariyle Borsa İstanbul'da işlem gören bazı çimento ve inşaat hisseleri* bu şekildeydi:

12.05 itibariyle Borsa İstanbul'da işlem gören bazı çimento ve inşaat hisseleri* bu şekildeydi:

*

Oyak Çimento (OYAKC)

Sanko Çimento (SANKO)

Afyon Çimento (AFYON)

Çimsa Çimento (CIMSA)

Konya Çimento (KONYA)

Akçansa Çimento (AKCNS)

Uşak Çimento (USAK) 

İskenderun Demir ve Çimento (ISDMR)

 Lüleburgaz Çimento (LMKDC),

Cimbeton (CMBTN)

Nuh Çimento (NUHCM)

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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